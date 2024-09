Nekonečné čekání. S Jets se domluvíme, ujišťuje Perfetti

Cole Perfetti je optimistický, že se s Winnipegem Jets dohodne na nové smlouvě. No jo, jenže říkejte to fanouškům, kteří na to čekají celé léto.

„Náš tým s nimi pracuje na dohodě,“ řekl útočník, který chráněným omezeně volným hráčem, novinářům. „Jsme samozřejmě přesvědčeni, že se něco podaří. Obě strany společně usilovně pracují na tom, aby něco vymyslely. V tuto chvíli chci být ve Winnipegu."

Navzdory probíhajícím jednáním o smlouvě je Perfetti jediným zástupcem Jets na mediálním turné hráčů NHL. „Říkal jsem si, že by mě nepozvali, kdyby smlouva nebyla blízko,“ usmál se. „Zároveň ale člověk nikdy neví.“

Perfetti je jedním z posledních zbývajících RFA v NHL. Dvaadvacetiletý hráč v minulé sezoně, která byla jeho druhou kompletní kampaní a třetí v dresu Jets, nasbíral v 71 zápasech 19 gólů a 19 asistencí. V ročníku 2022/23 nasbíral osm tref a 22 asistencí v 51 utkáních poté, co v ročníku 2021/22 rozdělil svou nováčkovskou sezónu mezi Winnipeg a farmu.

Co mu nehraje do karet, je fakt, že neprokazuje konzistenci. Poté, co ve 40 zápasech zaznamenal 14 gólů a 15 asistencí, v dalších 23 utkáních zůstal bez gólu a připsal si pouze dvě asistence. V posledních osmi zápasech základní části pak nasbíral pět branek a dvě asistence.

V play-off se Perfetti opakovaně ocitl v roli náhradníka a nastoupil pouze v jednom z pěti zápasů Winnipegu proti Coloradu. Faktorem ale také je, že se ve Winnipegu vyměnil trenér.

„Nový trenér nová smlouva, bude to zajímavé. Musím si z minulého ročníku pobrat to, co mi šlo, brát to pozitivně,“ dodal Perfetti. „Samozřejmě, že tam byly nějaké vzestupy a pády. Je to součást procesu učení a řekl bych, že každý hráč si tím musí projít. Teď už je to snad za mnou, jsem schopen se z toho poučit.“

Podle serveru PuckPedia mají Jets k dispozici přibližně 5,78 milionu dolarů. Perfetti je přitom jejich jediným zbývajícím volným hráčem.

