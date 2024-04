Nesprávný vstup do play off? Nenecháváme se tím rozhodit, zní z Dallasu

Dallas Stars v sérii s Vegas Golden Knights prohrávají po prvním zápase 0:1. Ten druhý už si ale nesmí nechat ujít. Ví, jak je to s Rytíři těžké. V minulé sezoně se s nimi utkali ve finále konference a prohráli v šesti zápasech. Největší rozdíl byl v šířce kádru, s tím se letos chce Dallas vypořádat.

I díky tomu, že v létě vsadil na stejné zbraně. Podepsal útočníky Matta Duchenea, Craiga Smithe a Sama Steela, velmi se daří také útočníkovi Loganu Stankovenovi, Chris Tanev byl také velkou posilou.

„Každý se bude muset vzdát něčeho pro společný cíl týmu,“ řekl centr Wyatt Johnston. „Je jasné, že v týmu jako je tento, když máme tolik skvělých hráčů, možná budete muset obětovat třeba nějaký čas v přesilovce, cokoli. Každý je v jiné situaci. Ale myslím, že poselství je, že se vše dělá pro tým. Ať se stane cokoli, ať děláme cokoli, jsme tým.“

Odráží se to na osobních statistikách i v čase stráveném na ledě.

„Když se podíváte na minuty, které naši útočníci odehrají, je to výrazně méně než u spousty nejlepších hráčů v lize, máme to výrazně více,“ řekl trenér Pete DeBoer. „Takže jsme tím získali skvělou podporu.“

A skvělé výsledky. Stars neměli mezi 33 nejlepšími střelci NHL žádného jednotlivce. Zato měli poprvé v historii klubu osm hráčů s alespoň dvaceti góly: Johnston (32), Hintz (30), Robertson (29), Pavelski (27), Seguin (25), Duchene (25), Marchment (22) a Benn (21).

„Všichni jsme stejně měli dobrou základní část, hrát za tento tým je skutečně zábava,“ řekl Duchene. „Skvělé je, že když třeba nejste na hřišti v situacích, na které jste zvyklí, sledujete skvělé hráče, jak si vedou, takže vám nevadí, že jste v takových chvílích jen fanoušci. Sledovat hru spoluhráčů je radost.“

Nyní se to musí ukázat v play off, které pro Dallas obrazně začíná ve druhém zápase proti Golden Knights.

„Když se podíváte na Vegas v minulém roce, myslím, že žádný tým neměl širší kádr než oni,“ řekl Seguin. „Samozřejmě, když se dnes podívám na jejich soupisku, je to podobné, ale my si letos mnohem víc věříme.“

„Hned od prvního dne se celá kabina snaží o to, aby byl tým na prvním místě před jakýmikoli individuálními statistikami nebo úspěchy, a to se vyplatilo,“ dodal kapitán Jamie Benn. „Řekl bych, že máme skvělou partu, a budeme se snažit, aby to tak zůstalo i nadále.“

