Spekulace běží celé léto, teď Sidney Crosby konečně promluvil. Říká, že je se ohledně nové smlouvy cítí optimisticky. Dokonce doufá, že bude uzavřena před zahájením základní části, tedy před 9. říjnem.

„Něco se podaří upéct,“ řekl sedmatřicetiletý kapitán Penguins. „Je to jen otázka toho, že v mém věku se prostě snažím zjistit, kolik let mi zbývá. V tuhle chvíli je těžké to odhadovat. Je to tak nějak rok od roku. Nemám křišťálovou kouli a nevím, jak dlouho budu hrát.“

Takže jaký je plán? „Hrát budu tak dlouho, jak to jen půjde,“ řekl. „„Právě teď se cítím opravdu dobře. Moje tělo se cítí dobře. Mám stejnou vášeň, jako když jsem přišel do ligy, doufám, že je to něco, co mi pomůže pokračovat hrát na vysoké úrovni.“

Přesně to se Crosbymu v minulé sezně povedlo, když v 82 zápasech nasbíral 94 bodů a v bodování NHL skončil na 12. místě. Byl to jeho nejvyšší počet gólů od sezony 2016-17, kdy jich měl 44 a dovedl Penguins ke druhému Stanley Cupu v řadě.

Crosbyho agent Pat Brisson pak potvrdil, že obě strany nejsou daleko od dohody. „Jak dnes Sidney naznačil, brzy bychom měli doladit detaily prodloužení smlouvy s Penguins,“ sdělil serveru NHL.com.

Skutečnost, že Penguins procházejí přestavbou, vedla ke spekulacím, že by Crosby mohl chtít zamířit jinam. Crosby přiznal, že už nějaké takové zvěsti slyšel, ale řekl, že jeho cílem zůstává pomoci Tučňákům, aby se po dvou sezonách opět pravidelně dostávali do play-off.

„To, jak k tomu přistupuji, se nezmění,“ dodal. „Chci vyhrávat pokaždé, když vstoupím na led. A bez ohledu na to, jaká slova chcete použít, ať už je to přestavba, retool, i kdybyste chtěli použít jiné slovo, které to popisuje, to nic nemění na tom, o co se snažím jako hráč.“

Ohledně tohoto palčivého tématu pak dodal, že chápe, jaký je plán generálního manažera Kylea Dubase ve snaze omladit tým. „Kyle má svou práci a já to respektuji,“ řekl Crosby. „Jsem tu už dlouho. Vím, jak to funguje. Tak se na to dívám. Zároveň chci samozřejmě každý zápas vyhrávat. Máme to jako součást naší kultury už dlouho. A nemyslím si, že se to dá jen tak v hlavě vypnout.“

