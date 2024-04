Tampa Bay se v noci na čtvrtek dočkala nového rekordu organizace. Stanovil jej Nikita Kučerov, jenž překonal svůj vlastní rekord ze sezony 2018/19, kdy zaznamenal 128 kanadských bodů. Po utkání s Torontem, v němž zapsal celkem tři nahrávky a výrazně se podílel na vítězství Blesků 4:1, má v této sezoně již 130 bodů a v tuto chvíli vévodí produktivitě NHL.

Nedávno jsme si zhodnotili, jak vypadá atraktivní boj o Art Ross Trophy, přičemž to trochu vypadalo, že Nikitovi Kučerovovi dochází dech. Od té doby superhvězda Tampy odehrála další tři zápasy, zaznamenala hned šest bodů a momentálně má náskok tři body na Nathana MacKinnona a čtyři body na Connora McDavida.

A k tomu má v kapse také nový rekord Tampy v počtu bodů za sezonu! Dosavadní rekord činil 128 bodů, které zaznamenal právě Kučerov před pěti lety ve své životní sezoně, během níž získal vedle Art Ross Trophy ještě Hart Trophy a Ted Lindsay Award.

Kučerov nový milník překonal v duelu s Torontem, proti němuž se prosadil třemi asistencemi. Rekordní bod číslo 129 přišel ve druhé třetině, kdy asistoval u branky Braydena Pointa. Ten stotřicátý pak přidal ve třetí třetině, kdy na konečných 4:1 zvýšil Nick Paul.

„Věděl jsem, že se to povedlo. Je to dobrý pocit. A ještě lepší, že jsme dnes dokázali vyhrát,“ měl radost Kučerov, jenž má před sebou ještě sedm zápasů, během kterých může nejen navyšovat hodnotu nového rekordu, ale především bojovat o svou druhou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy.

„Myslím, že je dost nedoceněný,“ svěřil se pro média jeho spoluhráč Nick Paul, podle něhož Kučerov patří mezi nejlepší hráče ligy, ale tolik se o něm nehovoří jako o jiných. Podle Paula to není správné. „Letos se mu dostává větší pozornosti, ale on takhle hraje dlouhodobě. Od chvíle, co jsem sem přišel, tak jen koukám, jak skvěle hraje. Je to výjimečný hráč. Ať už jde o jeho přehled, bruslení, techniku, střelbu, klamání tělem, cokoliv si vyberete,“ vyjmenoval jeho přednosti.

Třicetiletý Kučerov, jenž má smlouvu ještě na tři sezony v hodnotě 9,5 milionu ročně, také pomalu stoupá v historických tabulkách Tampy Bay. V současné době mu patří čtvrté místo mezi hráči Lightning všech dob v počtu gólů (318), asistencí (541) a bodů (859).

