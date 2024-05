Odvaha se vyplatila. Pickard debutoval v play-off s výhrou!

Calvin Pickard, nebo Stuart Skinner. Trenérský štáb Edmontonu stál před nočním utkáním proti Vancouveru před velkým rozhodnutím. Volba padla na prvního jmenovaného, který zapsal jeden ze životních výkonů.

Deset let po svém debutu v NHL si Pickard připsal první start v play-off. Pokud by prohrál, jeho tým by v sérii prohrával 1:3 a stál by před těžkým úkolem: vyhrát tři po sobě jdoucí zápasy proti Vancouveru.

V noci však neměl žádnou trému. Jestli tam nějaké nervy byly, tak nepatrné. „Vypadal jako chlap, který odehrál 100 zápasů play-off,“ řekl trenér Oilers Kris Knoblauch.

Rozhodnutí nastoupit s brankářem, který nemá žádné zkušenosti s play-off, a to v situaci, kdy osud týmu visí na vlásku, bylo jedno z nejodvážnějších rozhodnutí, které Knoblauch udělal.

Zároveň bylo zřejmé, že ho začíná štvát nedůslednost Stuarta Skinnera, který v sérii pustil 12 gólů z 58 střel, než ho ve třetí třetině třetího zápasu nahradil právě Pickard.

Knoblauch řekl, že na něj Pickard udělal dojem během základní části, kdy dosáhl bilance 12-7-1 s průměrem 2,45 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,9 %. Když se Knoblauch rozhodl pro Pickarda, obrátil se na muže, jehož kariéra je definitivním příkladem hokejového brigádníka s nelehkým osudem. Od roku 2014, kdy odehrál svůj první zápas v NHL za Colorado, vystřídal pět dalších týmů NHL a čtyři týmy American Hockey League.

Po celou dobu přemýšlel, zda někdy dostane šanci nastoupit v play-off NHL. Pak přišlo úterý a vše se změnilo.

„Nevím, jestli mi to ještě úplně došlo,“ řekl po svém výkonu proti Canucks. „V play-off jsem toho na žádné z úrovní opravdu moc nenahrál, je to pro mě velký moment. Nikdy nevíte, jestli si v play off někdy zahrajete. Vždycky věříte, že nastoupíte. Doufáte v to. Když se mi to teď splnilo, nemohlo to být lepší.“

„Je to skvělý chlapík do šatny,“ dodal Evan Bouchard, díky vítězné brance hrdina dne. „Když hraje takhle, je těžké nepřiznat, jak velký význam pro tým má.“

Bude ho mít i dále v sérii?

Share on Google+