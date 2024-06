Oilers hrozí rychlý konec. Nikdo nečekal, že to bude lehké, krčí rameny McDavid

Schopnost překonat nepřízeň osudu je v této sezoně přesnou vizitkou Edmontonu. Po druhé prohře ve finále tomu čelí zase. Dostali se do velkých nepříjemností. Florida nejen, že vede 2:0, ale také vypadá o třídu lépe. Co s tím? První krok Oilers čeká ve třetím zápase na domácím kluzišti.

„Má to být těžké, má to být obtížné, ne lehké,“ pokrčil rameny Connor McDavid. „Kabina se semkne, na to se těším. Popereme se s nepřízní osudu, a těším se, až o nás lidé budou zase pochybovat, až budeme stát zády ke zdi."

Celá sezóna Edmontonu byla plná nepřízně osudu. Oilers se po 12 zápasech propadli na dno tabulky, prošli výměnou trenéra, ve druhém kole prohrávali s Vancouverem 2:3 na zápasy a ve finále konference prohráli dva z prvních tří zápasů s Dallasem Stars.

„Doma máme skvělou příležitost otočit to na svou stranu,“ burcoval útočník Oilers Zach Hyman. "Dobré týmy si doma dávají pozor, aby to neuteklo. Platí to i o Floridě, která je dobrá a zvládla to. Když ale vyhrajeme náš domácí zápas, jsme zpět ve hře.“

Edmonton vstřelil úvodní gól druhého zápasu. To bylo ale vše. Tento gól byl prvním gólem Oilers v sérii, ale ukázal se být jediným světlým bodem zápasu, protože Panthers převzali převahu. „Je to skvělý tým, dobře brání, mají výborného brankáře, dělají spoustu opravdu dobrých věcí,“ dodal McDavid. „Je to finále Stanley Cupu a oni jsou tam právem.“

Edmonton nyní musí vyhrát čtyři z následujících pěti zápasů, aby získal Stanley Cup. Těžký úkol a také trochu hudba budoucnosti, protože McDavid se odmítá dívat příliš daleko za horizont.

„Musíme vyhrát nejbližší zápas, na ničem jiném nezáleží,“ řekl. „Musíme být lepší a určitě můžeme být lepší. Myslím, že oni postoupili o úroveň výš a my jsme se jim nevyrovnali. To se může změnit."

Aby Edmonton v sérii neprohrával 0:3, bude potřebovat více ofenzivy od svých nejlepších hráčů. McDavid si v prvních dvou zápasech připsal jednu asistenci, zatímco Hyman, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins a Evander Kane si zatím nepřipsali ani bod. I kvůli tomu, že Panthers vynulovali jejich přesilovku.

„Nejlepší hráči musí být nejlepšími hráči,“ řekl Hyman. „Ať už je to v přesilovkách nebo kdykoliv jinde. Bez toho to nejde. A už vůbec ne, když dáme jeden gól ve dvou zápasech.“

