Pacioretty se dočkal, skutečně míří do Toronta

Max Pacioretty se dočkal. Došlo k očekávanému a ve středu podepsal profesionální zkušební smlouvu s Torontem Maple Leafs.

Pětatřicetiletý útočník si v minulé sezoně připsal ve 47 zápasech základní části za Washington Capitals 23 bodů (4 góly a 19 asistencí) a ve čtyřech utkáních play-off o jednu asistenci.

Pacioretty si odbyl premiéru v sezoně až 3. ledna poté, co nehrál rok kvůli přetržené Achillově šlaše. Toto zranění přišlo po pěti zápasech po jeho návratu poté, co si předtím přetrhl stejnou šlachu.

Takže je to dlouho, co byl Max Pacioretty top střelcem v NHL.

Kdysi byl považován za jednoho z nejkonzistentnějších střelců, v posledních čtyřech sezonách ale odehrál Pacioretty jen 139 z 302 možných zápasů. Naposledy byl plně zdravý v ročníku 2019/20, kdy v dresu Vegas zaznamenal 32 gólů a 66 bodů v 71 zápasech.

Když je Pacioretty zdravý, dokázal, že prostě umí. Kdykoli se ve své kariéře dostal přes hranici 70 zápasů, dokázal nastřílet alespoň 30 gólů a 60 bodů. Ale už je to dlouho, co se mu to podařilo.

V tuto chvíli je tedy asi těžké věřit v jeho zdraví, i proto se mu podařilo uzavřít pouze zkušební smlouvu.

Příchod do Toronta dává Paciorettymu šanci hrát klíčovou roli v týmu, který bojuje o titul. Podle Nicka Albergy z The Leafs Nation se Paciorettymu během léta dostávalo dobrých ohlasů při bruslení. Tréninky sice nejsou zápasy, ale pro hráče i zájemce je to povzbuzující.

