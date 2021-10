Panarin vystřelil výhru Rangers, Flyers dali Seattlu pořádnou lekci

Do sestavy Toronta se v noci vrátil Auston Matthews, ani to však Maple Leafs proti Rangers nepomohlo. Celek z New Yorku dokázal na ledě kanadského soka vyhrát 2:1 po prodloužení zásluhou gólů Artěmije Panarina. Zajímavé utkání se odehrálo i ve Philadelphii, která dala Seattlu pořádnou lekci a vyhrála 6:1.

TORONTO MAPLE LEAFS - NEW YORK RANGERS

1:2pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Šesťorkin dotáhl Rangers k vítězství

Hokejisté Toronta byli v tomto zápase hodně aktivní, na branku soupeře poslali hned jednačtyřicet střel, i to však na vítězství nestačilo. Brankář Igor Šesťorkin podal téměř dokonalý výkon, za svá záda pustil pouze jeden kotouč a výrazně pomohl Rangers k výhře v prodloužení. V něm se prosadil Artěmij Panarin.

Branky a nahrávky

22. Bunting (Rielly, Tavares) – 14. Zibanejad, 64. Panarin (Zibanejad).

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 - 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3%, odchytal 63:48

Igor Šesťorkin (NYR) – 40 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6%, odchytal 63:48



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:57

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:04

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:01



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 40 zákroků

2. Artěmij Panarin (NYR) - 1+0

3. Jack Campbell (TOR) - 21 zákroků

PHILADELPHIA FLYERS - SEATTLE KRAKEN

6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Drtivá výhra Flyers

Flyers dali nováčkovi soutěže pořádnou lekci. Celek z Pensylvánie ukázal útočnou sílu, nastřílel šest branek a zcela jednoznačně tento duel ovládl. Kromě gólů byl k vidění i velmi tvrdý souboj, který přinesl i velký počet různých šarvátek.

Branky a nahrávky

10. Giroux (Konecny), 13. Konecny (Yandle), 15. Brassard (Braun, Sanheim), 28. Ellis (Brassard, Farabee), 29. Braun (van Riemsdyk, Lindblom), 46. Farabee (Atkinson, Brassard) – 38. Soucy (McCann, Donskoi).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 40 – 46

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96%, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75%, odchytal 28:49

Chris Driedger (SEA) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 31:11



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) - 24 zákroků

2. Derick Brassard (PHI) - 1+2

3. Nick Seeler (PHI) - 0+0

CALGARY FLAMES - ANAHEIM DUCKS

2:3pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Anaheim v Calgary vybojoval dva body

I v tomto zápase byl hlavní postavou brankář. John Gibson si připsal jednačtyřicet zákroků a dovedl Ducks k vítězství v prodloužení. V něm si chvíli slávy užil Jamie Drysdale, kterému se povedlo vstřelit vítěznou branku.

Branky a nahrávky

8. Coleman (Gaudreau), 24. Lindholm (Gaudreau, Andersson) – 16. Fowler (Shattenkirk, Terry), 53. Rakell (Henrique, Mahura), 64. Drysdale (Terry).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 63:23

John Gibson (ANA) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 63:26



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. John Gibson (ANA) - 41 zákroků

2. Blake Coleman (CGY) - 1+0

3. Johnny Gaudreau (CGY) - 0+2

ARIZONA COYOTES - ST. LOUIS BLUES

4:7 (1:1, 1:5, 2:1)

St. Louis si pochutnalo na obraně Coyotes

Arizona znovu měla v zadních řadách den otevřených dveří a St. Louis toho využilo ke vstřelení sedmi gólů. Šest z nich dostal Carter Hutton, pro něhož je start nového ročníku noční můrou. Ke konci druhé části se do branky dostal i Karel Vejmelka. Hvězdou klání se stal Jordan Kyrou, který si zapsal čtyři kanadské body.

Branky a nahrávky

6. Keller (Kessel, Gostisbehere), 24. Crouse (Kessel, Gostisbehere), 46. Fischer (Keller, Gostisbehere), 49. Boyd (Ljubuškin, Eriksson) – 8. Bučněvič (Kyrou, Krug), 32. Faulk (Kyrou, Bozak), 33. Kyrou, 35. Kostin (Thomas, Faulk), 36. Kostin (Neighbours, Bortuzzo), 37. Kyrou (O'Reilly, Walman), 53. Barbašev (Thomas, Tarasenko).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 18 – 26

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hutton (ARI) - 15 zákroků, 6 OG, úspěšnost 71,4%, odchytal 36:17

Karel Vejmelka (ARI) - 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 23:43

Jordan Binnington (STL) - 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) - 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 23:43



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Kyrou (STL) - 2+2

2. Klim Kostin (STL) - 2+0

3. Shayne Gostisbehere (ARI) - 0+3

