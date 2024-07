Pohádka v St. Louis začala. Neskutečné, září Kos a cílí na áčko Ilvesu

Žádný z klubů NHL si na nedávném draftu nevybral dva Čechy až na St. Louis Blues – ti si vzali hned tři! Jedním z nich byl i útočník Ondřej Kos, jenž minulou sezonou odpálil medailí a přes několikaměsíční nemoc se ve finském Ilvesu Tampere prokousal i na mistrovství osmnáctiletých.

Ondřeji, co říkáte na 81. pozici a organizaci St. Louis Blues?

Jsem šťastný. Prožil jsem kolem draftu neskutečné emoce a celé to vyvrcholení… Jsem rád, že si mě vybralo St. Louis a že se nás tam sešlo více českých kluků z reprezentace. Budeme se teď moct posouvat společně u takové organizace, jako jsou Blues.

Nestává se, že by si jeden tým vybral tři Čechy…

Jeden pán ve výtahu mi řekl, že draftovali Adama (Jecha), za což jsem byl opravdu šťastný, protože jsme velcí kamarádi. Je to jak z pohádky, opravdu neuvěřitelné. Byl jsem rád, že jsme si mohli pokecat česky. Už je tam vlastně i Jakub Štancl z minulého roku a dva Slováci, takže jsme vytvořili takovou menší skupinku.

„Bylo tam strašné horko, které jsem ještě nezažil. Když jsme šli v obleku na draft, dost jsem se potil.“

Jak jste si užil kemp?

Hned druhý den jsme jeli z Las Vegas do St. Louis, kde jsme měli třídenní kemp, takže byl kratší, ale i tak náročný. První den jsme měli společné vaření, abychom se lépe poznali. Pak už začal kemp, takže jsme měli dva tréninky denně a odpoledne byly hry.

Vaření?

Jo, jo. Bylo to týmové vaření. Udělali jsme si skupinky, měli jsme u sebe kuchaře a prostě jsme vařili. Myslím, že to dopadlo dobře. Dělali jsme kuřecí maso s bramborem a rukolou.

Ondrej Kos and Adam Jecho grew up together in Czechia — now they're teammates in St. Louis. #NHLDraft x #stlblues pic.twitter.com/JO8mtZG5Fq — St. Louis Blues (@StLouisBlues) June 29, 2024

Když jste zmínil Las Vegas, jak na vás město zapůsobilo?

Bylo tam strašné horko, které jsem ještě nezažil. S rodiči jsme byli opravdu překvapení. Když jsme šli v obleku na draft, dost jsem se potil. Byl to ale neskutečný zážitek, takže jsem byl strašně šťastný, že jsem ho mohl prožít s rodinou.

Co říkáte na zázemí?

Úplně super. St. Louis má dvě haly a posilovnu, do které jsme se všichni vešli, i když nás bylo hodně. Byl jsem docela vyjevený z toho, co jsem tam všechno našel a viděl. Mám motivaci makat, abych se tam ještě podíval.

Slick wrap around goal by Ondrej Kos (36 in blue). pic.twitter.com/HPYahmEa8F — Matthew DeFranks (@MDeFranks) July 1, 2024

Pojďme k tomu, co draftu předcházelo: Jaká byla vaše sezóna 2023/2024?

Sezóna začala dobře, nastartoval ji Hlinka Gretzky Cup, který mi dodal sebevědomí i do Finska. Tam jsem začal ve druhé lize v Mestis, dařilo se mi, ale pak mě potkala nemoc, která mě vyřadila na tři měsíce ze hry. Nevěděl jsem, kdy budu zase připraven, ale dal jsem si cíl, že na mistrovství se dám dohromady, což se mi splnilo. Byl jsem rád, že jsem mohl zase reprezentovat.

„Taková nemoc je něco jiného, než kdybych měl třeba zraněnou ruku nebo nohu, u čehož člověk ví, kdy bude zase zdravý.“

Mohl byste specifikovat, o co konkrétně šlo?

Bylo to něco jako covid, nebo postcovid. Měl jsem něco na plicích, takže jsem to musel složitě řešit, ale teď už jsem v pohodě. Taková nemoc je něco jiného, než kdybych měl třeba zraněnou ruku nebo nohu, u čehož člověk ví, kdy bude zase zdravý. Bylo to těžké na psychiku, ale každým dnem jsem se chtěl zlepšovat a posouvat se směrem k mistrovství, abych byl zdravý.

Co vás drželo nad vodou?

Snažil jsem se najít nové koníčky a zkoušet něco nového, ale jinak jsem sledoval hodně hokej. Měl jsem ve Finsku spolubydlícího Jakuba Frola, se kterým jsem trávil hodně času, takže mi pomohl jako rodiče s bráchou z Česka, byli jsme hodně v kontaktu.

Příští sezonu strávíte ve Finsku?

Začnu sezonu ve Finsku, kde budu bojovat o místo v A-týmu. Myslím, že bych měl dostat šanci, ale uvidíme. Kdyby to nevyšlo, budu v juniorce, protože Koovee v Mestis nějak bankrotovalo. Myslím, že začnu v juniorce, ale postupem času bych se chtěl dostat do áčka.

Ještě předtím jste ale zahájil kemp s reprezentační dvacítkou...

Jsem šťastný, že tady můžu být a můžu poměřit síly se staršími kluky, což je pro mě nová zkušenost. Budu bojovat, abych uspěl a podíval se na mistrovství světa v Ottawě.

