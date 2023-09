POHLED: Angažování sociopata Babcocka? Chyba v úsudku, co vygradovala v ostudu

Z NHL byl vyobcován coby despota, který ponižuje hráče. A teď Mike Babcock končí po obviněních z toho samého. Aniž by odkoučoval na střídačce Modrokabátníků jediný mač. Šokující? Asi jako fakt, že každé ráno vychází slunce. Columbus si do kabiny nainastaloval tikající bombu. A explodovala ještě před startem sezony. Co na tom, že se Babcocka zastávali Johnny Gaudreau, Boone Jenner či Zach Werenski?

Že Babcock chtěl po hokejistech Blue Jackets, aby mu ukázali fotky z mobilů?

A že je následně promítal na zeď u sebe v kanceláři?

Obojí je potvrzeno a jak ukázalo víkendové šetření NHLPA, našlo se vícero plejerů, kterým to bylo nepříjemné. Divíte se, že jim zásah do jejich soukromí nevoněl? Asi těžko, vždyť šlo o jasné překročení hranice mezi trenérem a mužstvem.

Obzvlášť když vezmete v potaz, že si o snímky řekl někdo, kdo má pověst člověka, co se vyžívá v zesměšňování a vychutnává si svou nadvládu na mančaftem.

Dokonalý příklad arogance moci v podání Babcocka? Mitch Marner se svěřil, že ho náročný a svérázný kouč nechal sepsat žebříček spoluhráčů podle pracovitost. Pak ho údajně před narvanou šatnou předčítal. Babcock podraz přiznal, ale s tím, že seznam ukázal jen Tyleru Bozakovi.

Johanu Franzenovi zase měl škodit svými nevybíravými komentáři natolik, že švédského obra pronásledovaly noční můry. Vyloženě ješitně se pomstil Mikeu Modanovi.

A těch historek by se našlo mnohem víc, ostatně ani prohlížení fotografií není žádná novota Ne nadarmo nazval bývalý obránce Mike Commodore Babcocka sociopatem.

Před takovým člověkem opravdu nechcete projíždět galerii svých snímků. Ještě třeba pokud je vám dvacet, nemáte v týmu žádné extra postavení a místo rodinným povinnostem se coby bezdětný borec na prahu dospělosti věnujete nejrůznějším radovánkám.

Ukazovat to Babcockovi? Drsňákovi, který navíc proslul bezpáteřními metodami?

Šílená představa. V kůži mladších či hokejově spíše průměrných jedinců ze soupisky Blue Jackets by nechtěl být patrně nikdo z nás.

Museli se podvolit, báli se autoritě odporovat. Hrozná bezmoc.

Samozřejmě, že s Jennerem či Gaudreauem si Babcock nedovolil zacházet jako s onucí. Naopak, chtěl si je pro sebe získat, mít v kabině své spojky. U Werenskiho na fotky ani nedošlo, protože se je nepodařilo promítnout.

Jenže hledat jakékoliv polehčující okolnosti je nepochopení toho, jak zvrácená a nepřijatelná Babcockova žádost byla.

Evidentně se nezměnil. Neustoupil ze svého tyranského přístupu.

Od Columbusu je chybou úsudku, že je Babcock vůbec napadl. Z NHL vyletěl kvůli škraloupům, které nebyly jednorázovou záležitostí, ale chronickým problémem. Bylo naivní věřit, že nebude platit ono otřepané "starého psa novým kouskům nenaučíš".

Nedalo se čekat, že místo Babcocka, který má sklony ke špiclování a ztrapňování hráčů, náhle přijde někdo, kdo ctí soukromí a bere hokejisty jako rovnocenné partnery. Natož moderní kouč či snad skvělý psycholog.

Modrokabátníci tak mají z ostudy kabát, přičemž patrně nejhorším zjištěním je to, že celý klub je nastavený tak, že vše musel propálit až podcast a že se obtěžovaní hráči raději svěřili zástupcům NHLPA než columbuskému vedení.

Předem bylo jasné, že bude stačit jakákoliv záminka, drobnost, detail a Babcock bude okamžitě na pranýři. U Blue Jackets ovšem jediný trenér, co patří do Triple Gold Clubu končí poté, co místo nějaké prkotiny rovnou předvedl brutální přešlap.

Zcela směšný je navíc způsob, jakým rezignoval. Až pod tíhou vícero svědectví, bez uvědomění si toho, že udělal cokoliv špatně. Prý už jen nechce dál budit rozruch. Jednoduše bagatelizace. Ne, Babcock zkrátka už nikdy nebude jiný.

Share on Google+