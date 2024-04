POHLED: Argument o větším počtu branek je klišé, baví nás výjimečné individuality

Několika tuzemskými podcasty poslední dobou prošlo téma vysoké produktivity zámořských hvězd. Včetně srovnání s českými hráči. Proč hvězdy Extraligy tolik nebodují? Prvním nabízeným vysvětlením bývá „v NHL padá mnohem víc gólů než v minulosti“.



Což není pravda.

Gólů samozřejmě přibylo, ale nijak závratně. Letošní sezóna je dokonce s průměrem 6,22 branky na zápas nejslabší za poslední tři roky. Postupný růst se bohužel nepodařilo udržet. Pokud v roce 2020-21 padalo 5,88 branky na zápas, předloni 6,28, loni 6,36, letos je to 6,22.

Naše Extraliga zaostává, ale rovněž se sune nahoru. Letošní průměr 5,67 je nejlepší za několik let. Rozdíl proti NHL necelých 10%. Čili pokud dělají nejlepší borci u nás lehce přes 1 bod na zápas (top dvojka 1,2) a v NHL přes 1,5 (top trio 1,7), hlavní důvody toho rozdílu hledejte jinde.

Stejná debata se vede směrem k NHL. Hra se zrychlila, taktické plány už se víc soustředí na ofenzivu, stát ve čtyřech ve středním pásmu už dnes díky bohu není jediná možná taktika. Ale o gólových hodech z let 1975-95 můžeme pořád jen tiše snít.

Tak to bylo, tak to je

Pokud vynecháme hokejový pravěk s úplně jinými pravidly, kdy padal průměr i pod 3 (!) branky na utkání, jako třeba v sezóně 1928-29, po válce byl nejníž v letech 1952-54 (pokaždé 4,8 na utkání). Gordie Howe se na své body pořádně nadřel.

Velký posun přišel s rozšířením soutěže po roce 1967 a rozmělněním kvality. Rozdíly mezi novými a tradičními týmy byly značné. Soupeři se taky tak dobře neznali, jako když na sebe v šesti naráželi pořád dokola. Gordie Howe si ve 41 letech vysekl osobák, když poprvé a naposledy v kariéře překonal 100 bodů.

Tento trend pokračoval skrze sedmdesátá léta až k rekordním osmdesátkám. Důvody jejich gólové výjimečnosti jsme před lety velmi detailně rekapitulovali zde. Méně obratní brankáři ve skromné výstroji, minimální důraz na obrannou hru a víc přesilovek. To všechno vedlo k průměrům běžně vysoko přes 7, v sezóně 1981-82 až 8,02 gólů na večer.

Ne vždycky si hvězdní borci mnohagólové nálože užívali. Když Edmonton seřezal v listopadu 1983 New Jersey 13:4, řekl Wayne Gretzky v šatně před novináři: „Došlo to fáze, kdy už to nebylo moc zábavné. Ničí to ligu.“ A organizaci Devils přirovnal k Mickey Mousovi.

Byl z toho poprask a omluva, ale oceňme tu upřímnost.

S objevením „pasti ve středním pásmu“ a nekontrolovaně bující brankářskou výstrojí začal zhruba od poloviny 90‘ let počet gólů klesat. Na přelomu století byl běžně mezi 5,2 – 5,4 na večer. Po výluce 2005-06 se zvedl, ale krom první sezóny, kdy rozhodčí vylučovali jako diví (Jaromír Jágr si ve 34 letech udělal osobák s 24 přesilovkovými trefami), jsme zase brzo zajeli pod 6 branek na utkání. V sezóně 2018-19 se průměr konečně znovu přehoupl přes tuto hranici. V posledních třech letech se nad ní drží, ovšem nikterak vysoko.

Prodloužení tři na tři končí častěji gólem, brankáře začali konečně omezovat, měřit a kontrolovat, trenéři přeci jen nutí hráče k aktivnější hře. To všechno je super. Ale k osmdesátým létům pořád schází dobrých 1,5 gólu na utkání, tj. cca 25%.

Pokud tedy vzpomínáme, že v sezóně 2014-15 vyhrál Jamie Benn produktivitu jen s 86 body a dnes míří hvězdné trio MacKinnon – Kučerov – McDavid někam k 140 bodové hranici, v žádném případě to není jen vyšším počtem vstřelených branek. A to ani zdaleka!

Zatímco tehdy byl celkový průměr 5,46, letos je průběžně 6,22. To je rozdíl 14%. Mezi nejlepšími v bodování je ale rozdíl přes 60%. Dokonce ani v přesilovkách nenajdeme žádnou zvláštní diferenci. Za Jamieho Benna 6,12 přesilovky na utkání, v této sezóně 6,10.

Rozdíl hledejte v individuální kvalitě. Platí to pro srovnání NHL a ELH, stejně jako pro časové porovnání v rámci NHL. McDavid a MacKinnon jsou na vrcholu a jsou to hráči historicky ojedinělých kvalit! Možná to tak nevypadá, ale pro Nikitu Kučerova platí ve třiceti něco podobného. Jednou už zvládl 128 bodů, letos tento výkon překoná a zapíše svou čtvrtou stobodovou sezónu.

Gólů samozřejmě může přibývat. Nikdo se zlobit nebude. Jak říkal nedávno na Nově Sport Slavomír Lener, základní část je hlavně o individuálních statistikách a trofejích. Letošní sezóna ovšem žádný dramatický nárůst branek nepřinesla, máme pořád blíž k dvacet let starým 5,5 gólovým večerům než ke čtyřicet let starým 7-8 gólovým průměrům.

Tím víc se pokloňme tomu, co letos nejlepší borci předvádí.

