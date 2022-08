Pokud vydrží zdraví, měl by si Jakub Zbořil v příští sezóně pořádně zahrát

Loni odehrál jen deset utkání. V létě přesto dostal novou jednocestnou smlouvu. Důvody jsou jasné – je levný a v pětadvaceti na vrcholu sil. Pokud mu ho zdraví nezradí, bude to dobrý obchod. Jakub Zbořil by si měl příští sezónu v Bostonu pořádně zahrát!

Do minulé sezóny pořádně naskočil až v listopadu. A nebylo to vůbec špatné. Hrál kolem 15-17 minut, v Bostonu chválili jeho hru do těla i slušné vedení puku. Pravidelně bránil oslabení. Jenomže pak přišlo vážné zranění kolenních vazů, které si vyžádalo operaci.

„Myslím, že jsem si vedl dobře. Ukazoval jsem hodně sebevědomí, ale pak jsem se zranil. Byla to facka přímo do tváře. Snad navážu, kde jsem skončil,“ přál si po sezóně Zbořil.

Bostonský lazaret

Šanci určitě dostane. Obránci Charlie McAvoy i Matt Grzelcyk budou mimo hru minimálně do listopadu. Oba jsou po operaci ramene. Pod nůž musel také Brad Marchand. Poslední měsíce je to v Bostonu jedna operace za druhou. Mike Reilly rehabilituje většinu léta po květnové operaci kotníku.

Pro Zbořila z toho vychází, že na něj klub bude spoléhat. Pod novým trenérem Jimem Montgomerym si možná zahraje až dvacet minut za zápas. Vedle tradičního oslabení by se na něj mohlo dostat i při přesilových hrách. Jistotu má od dubna, kdy podepsal roční smlouvu na 1,137 mil. dolarů.

„Moc důležité pro sebevědomí. Uvědomíte si, že mi pořád věří,“ řekl po podpisu.

Bruins budou muset v obranných řadách možná ještě pustit žilou. Na smlouvu stále čekají Pavel Zacha, Patrice Bergeron a podle všeho i David Krejčí. Jenomže pod platovým stropem jsou momentálně tři milióny. Kandidáti výměny jsou Reilly (2 roky po 3 mil.) a Grzelcyk (2 roky po 3,6 mil.).

Hned devět klubů ovšem aktuálně platový strop přetéká. Najít zájemce pro směnu dražšího hráče bude čím dál těžší, o čemž se nedávno přesvědčil třeba Patrick Kane. Přestože dal jasně najevo svůj zájem z Chicaga zmizet a to by se ho rádo zbavilo, udat jeho vysokou smlouvu se nepovedlo.

Kamarádi znovu pohromadě

Jakub Zbořil nadšeně přivítal příchod starého kamaráda, s Pavlem Zachou se totiž zná od žákovských let. Zbývá jediné, uzavřít se Zachou kontrakt, momentálně je totiž bez smlouvy. Don Sweeney bude mít co dělat. Pak budou moct dva bývalí Brňáci navázat na spolupráci v Bostonu.

„Jsem odhodlán pobít se o místo,“ těší se na novou sezónu Zbořil, který zatím nastřádal v NHL 54 startů s bilancí dvanácti asistencí. V play off nenastoupil ani jednou.

