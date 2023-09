Potěr Buffala baví. Nejvíc se všichni těší na Kulicha!

Kouč farmy Buffala Seth Appert měl tuze krátké léto. S Rochesterem hrál šestizápasové finále Východní konference AHL, k tomu se věnoval nováčkům Sabres na jejich tradiční červencové sešlosti. Nyní je znovu ve službě a věnuje se opět mladým hráčům, z nichž ti lepší dostanou příležitost v hlavním kempu Buffala.

Klub z pod Niagar má k dispozici nevšední sbírku talentů. K vidění bude pět kluků z prvního kola draftu! Sedm až devět z nich nejspíš skončí na farmě právě pod dohledem Apperta. „Úžasná partička. Jsme první, kdo letos oblékne dres Sabres, což je něco skvělého,“ říkal ve čtvrtek.

Pozornost přítomných bude upřena hlavně na Matta Savoie a Zacha Bensona. Podle komentátorů rozhodně nezklamou, s pukem umí skutečná kouzla. Tím úplně nejsledovanějším ale podle všeho bude bývalý hráč Karlových Varů Jiří Kulich.

Volné místo

Prostor otevírá zranění Jacka Quinna. Jednadvacetiletý křídelník, který loni odehrál 75 zápasů s bilancí 37 bodů, si v létě poranil achilovku. Jeho místo zaujme někdo nový. Kulich je reálnou variantou. Loni odehrál celý rok mezi chlapy v Rochesteru; nastřílel 24 gólů, v play off byl se sedmi zásahy dokonce nejlepším střelcem mužstva. A to dva duely pro zranění chyběl.

„Je plný překvapení,“ říká spoluhráč Tyson Kozak. „Jeho střela je šílená. A to jak málo na ní potřebuje času, taky. Vždycky najde způsob, jak překonat brankáře. Vždycky z toho mám respekt.“

Kulichova střela je dobře známá zbraň. Buffalo po něm ale bude chtít, aby se taky dostával k lacinějším trefám, k dorážkám v okolí brankoviště. Aby se víc pohyboval v prostoru mezi kruhy. Rovněž by měl zlepšit hru po celé ploše kluziště. Pokud nebude dost zodpovědný v obraně, čeká ho nejspíš další rok na farmě.

Při 180 centimetrech prý v létě přibral asi sedm kilo. Pracoval hlavně na rychlosti a fyzických aspektech hry. Draftován byl coby centr, běžně se ale dokáže srovnat i s hrou na křídle. Podle expertů je nejpravděpodobnější, že premiéru NHL zažije právě na tomto postu.

„Na to, jak vypadal loni v osmnácti, vypadá teď ohromně,“ chválil svého svěřence Appert. „Zdá se, že měl hodně třaskavé léto, což je pro něj dobře.“

Devatenáctiletý rodák z Kadaně se prý od veteránů na farmě dost naučil. „Stínit brankářům a být týmovým hráčem,“ jmenuje konkrétní dovednosti.

Appert bude hráče pozorovat týden, pak začne oficiální kemp. S Kulichem se počítá, musí ale udělat dobrý dojem. „Snažíte si to užívat a tvrdě makat. To by měl být klíč. Odevzdat to nejlepší. Jack Quinn je moc dobrý kluk a skutečně vynikající hráč. Přeju mu brzký návrat,“ dodal Jiří Kulich.

