PŘEHLED: Trh s volnými hráči v NHL. Kdo vyhlíží balík?

Hokejový svět na chvíli vypadl z okurkové sezony. Klidné letní vody totiž rozčeřil draft do NHL, prvního července se navrch otevře trh s volnými hráči. Komu končí smlouva a kdo si hledá nové angažmá?

Brankáři

Týmy, které mají slabinu v brankovišti, ji letos pomocí trhu volných hráčů úplně nevyřeší. Smlouvy totiž končí pouze gólmanům, kteří jsou v NHL přinejlepším průměrní.

Solidním brankářem číslo dvě by ale jistě byl veterán Cam Talbot, jenž v uplynulém ročníku v Los Angeles zasáhl hned do 54 utkání a pochytal 91,3 % soupeřových pokusů. V play off ovšem nepřesvědčil.

Kromě Talbota si práci hledají i další matadoři v čele s Anttim Raantou, Jamesem Reimerem či Martinem Jonesem.

Nevyrovnanost výkonů potápí Ilju Samsonova – má období, kdy chytá jako špičkový brankář, ale... Postavit kolem něj mužstvo není rozumné. Z gólmanů střední generace se objeví na trhu ještě Kaapo Kähkönen, Kevin Lankinen, Scott Wedgewood, Casey DeSmith, Calvin Pickard nebo Pheonix Copley. Z českých gólmanů bude nechráněným volným hráčem Jiří Patera z Vegas.

Vypíchnout ale zaslouží hlavně čerstvý šampión s Floridou Anthony Stolarz a Laurent Brossoit, oba poslední roky podávali vynikající výkony – dopláceli však na to, že tvořili tandem s hvězdami Bobrovským a Hellebuyckem.

Obránci

Brandon Montour nejspíš doteď slaví zisk Stanley Cupu s Floridou. No... A už brzy bude slavit znovu. Zatímco v končící sezoně bral 3,5 milionu dolarů, nyní dostane raketu. Zaslouženou: loni se v základní části blýskl 73 body a letos patřil ke stěžejním postavám šampióna NHL. V dobré vyjednávací pozici bude i jeho spoluhráč Oliver Ekman-Larsson, také on byl mimořádně platný. Oba nejspíš budou chtít pokračovat na Floridě, otázkou je, zda se vejdou pod platový strop.

Přesilovkového dirigenta mohou kluby NHL získat v Shaynu Gostisbeherovi, jenž se letos v Detroitu zaskvěl 56 body. K padesátibodové hranici se blížil i Brady Skjei. Velký zájem budí všestranný Brett Pesce, podle všeho vymění Carolinu za New Jersey.

Životní sezonu využije v lukrativní smlouvu Sean Walker, žhavým zbožím je rovněž spolehlivý Matt Roy. Bohaté zkušenosti pak nabízejí Justin Schultz, Erik Gustafsson, Brenden Dillon, Ryan Suter, Alec Martinez, Tyson Barrie, Matt Grzelczyk nebo T. J. Brodie. Vyhlášenými defenzivními specialisty, bojovníky a ranaři jsou Nikita Zadorov a Christopher Tanev, který si podle všeho plácne s Torontem. Z českých hráčů končí smlouva Jakubu Zbořilovi.

Útočníci

Zatímco mezi brankáři a obránci najdete snad jenom jednu hvězdu v podobě Montoura, mezi útočníky budou létat milióny.

TOP volným jménem je Sam Reinhart, ale... Dal jasně najevo, že chce zůstat na Floridě. Není divu, u Panthers konečně začal naplňovat svůj potenciál a letos jim vystřílel historický Stanley Cup dohromady 67 góly.

Se státem Florida by se hodně těžko loučilo i Stevenu Stamkosovi, legendárnímu útočníkovi končí smlouva s Tampou. Vyslechne si nabídky od konkurence, je ovšem zřejmé, že i on by rád pokračoval na stejné adrese. Současný návrh od Lightning je nicméně hodně skromný.

Rozdílovým plejerem je ještě Jake Guentzel, jehož jméno se spojuje snad se všemi mužstvy v NHL. Jonathan Marchessault loni získal cenu pro nejlepšího hráče play off, otázkou je, zda budou v jeho případě chtít týmy riskovat – už je mu 33 let.

Po složité operaci se do dobré formy vrátil veterán Patrick Kane, údajně by chtěl podepsat tříletou smlouvu. Navzdory vyššímu věku se delšího kontraktu může dočkat i Matt Duchene. Za zenitem kariéry je také Vladimir Tarasenko, pořád ale dokáže být platný – ostatně letošní úspěch s Floridou je toho jasným důkazem.

Na pozici centra jsou volní Elias Lindholm, Sean Monahan, Chandler Stephenson nebo Jack Roslovic. Je zřejmé, že v tomto případě bude hodně aktivní Boston, jenž potřebuje vyřešit svou slabinu ve středu útoku.

A další jména, která stojí za zmínku? Tyler Toffoli, Jonathan Drouin, Adam Henrique či Teuvo Tereväinen, kteří v základní části shodně nasbírali přes 50 bodů. Nedaleko od zmíněné mety byli Max Domi, Tyler Bertuzzi, Anthony Mantha nebo Anthony Duclair. Vynikající ročníky za sebou mají Jake DeBrusk a Warren Foegele, po vyplacení ze smlouvy v Buffalu míří na trh i Jeff Skinner.

Ze Slováků je bez angažmá Tomáš Tatar, z Čechů jsou mezi UFA třeba Dominik Kubalík, Jakub Vrána, Tomáš Nosek a Radim Zohorna.

