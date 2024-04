Překvapení v New Yorku! Chytil trénoval s týmem

Nešťastná sezona Filipa Chytila bude mít dost možná přeci jen pozitivnější tečku. V pátek totiž trénoval s týmem New York Rangers. I přes to, že jeho návrat po problémech souvisejících s otřesem mozku není plánován, jedná se o skvělý signál.

"Vypadá skvěle a je skvělé, že je zpátky na ledě," řekl trenér Rangers Peter Laviolette. "Vypadá to, že si to dneska na ledě užil, a je příjemné, že je zpátky. Žádný časový plán na návrat není, byl mimo hru delší dobu."

Chytil byl již dříve v sezoně vyloučen do konce základní části. Byo to jen dva dny poté, co 26. ledna během ranního rozbruslení z ničeho nic upadl a bylo mu pomoženo odejít z ledu.

Komplikace má ale celou sezonu. 2. listopadu odstoupil kvůli úderu do hlavy ze zápasu s Carolinou, od té doby se věnoval rehabilitaci, dokonce trénoval i doma v Česku.

"Byl mimo velkou část sezony. Sice se připravoval sám, ale teď už je připraven být tu s námi, což je samozřejmě pozitivní. Ale k žádnému návratu nebo času se neupínáme," zopakoval Laviolette. "Nebudeme na jeho návrat spěchat. Až se bude cítit a bude vidět, že je opravdu připraven, bude to něco jiného."

Chytil se v pátek zúčastnil týmového cvičení, a to dokonce v normálním, tedy kontaktním dresu. Čtyřiadvacetiletý hráč má v této sezóně na kontě šest asistencí v deseti zápasech, sezonu měl rozběhlou výborně.

"Aniž bychom vůbec tušili, kdy by se návrat mohl uskutečnit, fakt, že je zpět, je pro nás velmi dobrým signálem a dává nám více možností," dodal Laviolette. "Mluvíme o jednom z našich nejlepších hráčů, u kterého je možnost, že se vrátí."

Jestli budou Rangers hnát návrat do play off, to je s otazníkem. Spíše se dá čekat, že ne. Tým i přes poslední výpadky formy šlape a organizace naznačila, že plnohodnotný život a zdraví je u Chytila pochopitelně mnohem přednější.

"To, že se vrátil, ještě nemusí nutně znamenat, že je připraven na zápas,“ přikývl Laviolette.

Share on Google+