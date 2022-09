PREVIEW: Devils přidali zkušenosti, play off je však stále vzdálené

Fanoušci týmu z Newarku prožívají krušné časy, jelikož v posledních letech to Ďáblům s útokem na play off příliš nevychází. Loni zažili snad jednu z nejhorších sezon v historii organizace. Co udělali s týmem přes léto a kde by se mohli pohybovat v následujícím ročníku?

Vloni to Devils vůbec nevyšlo. Nalezli sice nového střelce Jespera Bratta, ale v závěru pro ně byly vyřazovací boje hodně vzdálené. Na druhou divokou kartu, kterou uzmul Washington, jim chybělo propastných 37 bodů. Od roku 2012, kdy dokráčeli až do finále bojů o slavný pohár, se do play off dostali pouze jednou. V roce 2018 je však vyřadila hned v prvním kole Tampa.

Obměněné brankoviště

V loňském ročníku Ďáblové s gólmany poněkud bojovali. V brance se prostřídalo hned sedm maskovaných mužů. Nutno podotknout, že ani jeden nepředváděl příliš přesvědčivé výkony.

Proto management klubu začal konat a v rámci výměny přivedl Vítka Vaněčka. Český gólman, který se v uplynulém ročníku dělil o branku ve Washingtonu, doplní dvojici Kanaďanů Berniera s Blackwoodem.

Čtyřiatřicetiletý Bernier loni odchytal pouhých deset utkání, poté mu sezonu ukončilo zranění a operace. Start letošní sezony s největší pravděpodobností nestihne, vypadá to tedy, že o zápasy se prozatím podělí Vaněček s Blackwoodem.

Výměna, podpis a draft – obrana se rýsuje lepší

New Jersey Devils se odhodlali k důležitým krokům i v obranných řadách. Rozloučili se s mladým obráncem Tyem Smithem, který v rámci výměny zamířil do Pittsburghu. Na oplátku do Devils přišel John Marino. Americký bek je podepsán až do roku 2027 na 4,4 milionu dolarů ročně.

Novým přírůstkem do obrany je i Brendan Smith. Třiatřicetiletý Kanaďan by měl přidat především velkou dávku zkušenosti. O své místo v sestavě by mohl zabojovat i Šimon Nemec, kterého si Devils vybrali na letošním draftu ze druhé pozice.

Novou smlouvu podepsal Jonas Siegenthaler, který se k Ďáblům dostal díky výměně v roce 2021. V novém působišti získal více prostoru na ledě a předváděl výbornou defenzivní práci. Díky svým dovednostem dostal nový kontrakt na pět let s průměrným platem 3,4 milionu ročně. Smlouva mu začne běžet až od sezony 2023/2024.

Mládí doplněné zkušenostmi

Útok Devils láká na dravé mládí. Jack Hughes už loni ukázal, že umí být produktivní. Část sezony vynechal kvůli zranění ramene, na konci ročníku nenastoupil kvůli zranění kolene, i tak však posbíral více než bod na zápas.

Velmi slušně se uvedl i Dawson Mercer, na svou šanci pak čeká ještě Alexander Holtz. Velký krok vpřed udělal především Jesper Bratt, který celek bodově táhl, k němu se připojil i kapitán Nico Hischier.

O dům dál však musel jít Pavel Zacha, kterého celek z Metropolitní divize vyměnil za zkušeného Erika Haulu. V Bostonu odehrál jednatřicetiletý centr sezonu mezi Pastrňákem a Hallem, kde odvedl slušnou práci.

Další zkušenou posilou do mladého kádru je Ondřej Palát. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se upsal na pět let za 6 milionů dolarů ročně, součástí smlouvy je i klauzule o nevyměnitelnosti. Český útočník by měl do celku přinést své zkušenosti a stát se lídrem.

Česká a slovenská stopa

Devils jsou určitě týmem, který se v budoucnu vyplatí sledovat, jelikož mají v systému poměrně solidní zastoupení českých i slovenských hráčů.

Český prapor drží Ondřej Palát a Vítek Vaněček. Draftem prošel i gólman Jakub Málek, který aktuálně hraje nejvyšší finskou soutěž a Petr Hauser, český útočník patří Spartě a zkušenosti sbírá v Sokolově. Devils dále drží práva i na Jaromíra Pytlíka.

Slovensko zastupuje Tomáš Tatar, který má smlouvu ještě na následující ročník. A fanoušci Ďáblů se velmi těší na Šimona Nemce, kterého manažeři vybrali během letošního výběru talentů ze druhé pozice.

Predikce

Celek z Newarku bude mít boj o účast v play off hodně obtížný. Metropolitní divize je totiž jednou z nejnašlapanějších. Týmů, které si dělají zálusk na postup do vyřazovacích bojů je mnoho, dostat se před Carolinu, Rangers, Pittsburgh či Washington bude téměř nemožné. Co se Devils týče, prožijí lepší ročník, ale do play off se letos ještě nepodívají.

Share on Google+