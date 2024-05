Zvolí Vegas klasickou praxi? Několik hráčů bez milosti pustili, kdo může být další?

Pro Vegas Golden Knights to není nic nového. Hráč odvede skvělé služby, v mladé organizaci se stane legendou, ale bez pardonu je odejit. Byznys je byznys. Vyprávět by mohl třeba Marc-Andre Fleury nebo Reilly Smith. Další v řadě by mohl být Jonathan Marchessault.

Marchessault v této sezoně nastřílel 42 gólů, na dresu má áčko pro asistenta kapitána a zažil druhou nejproduktivnější základní část v kariéře. Jasný podpis? Zatím ne. Sám hráč uvedl, že s Golden Knights o nové smlouvě nemluvil.

Pokud se obě strany nedohodnou do 1. července, Marchessault vstoupí na trh jako volný hráč. Původní člen Golden Knights získal loni Conn Smythe Trophy jako nejlepší hráč play off NHL, je klubovou legendou, které ale končí šestiletý pakt na pět milionů dolarů ročně.

„Zatím jsme o ničem nemluvili,“ prozradil Marschessault. „Říkali, že mají zájem mě podepsat. Mají čas zhruba do 30. června.“

Ze strany Golden Knights k žádnému stanovisku nedošlo, ale generální manažer Kelly McCrimmon po sezoně řekl, že si Marchessaulta váží za to, co dokázal na ledě i mimo něj.

Marchessault, jenž se letos přiblížil na rozdíl jediného gólu od vyrovnání klubového rekordu Williama Karlssona v počtu vstřelených branek za jednu sezonu, patří k hlasitým lídrům týmu. „Určitě je tu z obou stran velká ochota vést jednání,“ řekl tehdy McCrimmon. „Na tom budeme pracovat.“

Nebylo by překvapením, kdyby Vegas nechalo Marchessaulta odejít, vzhledem k tomu, co bylo v úvodu zmíněno třeba o Fleurym. Golden Knights naznačili, že se možná chystají změny, když před uzávěrkou výměn získali Tomáše Hertla a Noaha Hanifina a později dali Hanifinovi osmiletou smlouvu na 7,35 milionu dolarů ročně.

Navíc Golden Knights měli loni v létě možnost znovu podepsat smlouvu s Marchessaultem.

„Loni jsem se na to ptal,“ přiznal. „Řekl jsem, že bych to raději udělal v létě před sezonou. Oni řekli, že na to nejsou připraveni, a poté během sezony už nic neproběhlo. Já nevím. Technicky vzato organizace podepsala hráče na šest let. Takže má celých šest let a pak už to můžete řešit, jak chce.“

Share on Google+