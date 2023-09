Preview: Plamenům začíná nová etapa pod novým koučem. Napraví loňské zklamání?

Calgary zaostalo v minulé sezóně daleko za očekáváním, když vůbec nepostoupilo do play-off. Huskova družina tedy má co napravovat, kvalitou kádru na play-off bezpochyby pomýšlet může, důležité však bude papírovou kvalitu potvrdit i na ledové ploše.

Loňské trápení

Loňská sezóna, to bylo jedno velké trápení. Odešli sice hvězdní Tkachuk s Gaudreauem, na druhou stranu zase přišel hvězdný Jonathan Huberdeau, ten se ale svezl se špatnými výkony spoluhráčů.

Solidními výkony na závěr základní části nakonec Plameny promluvily do bojů o play-off, aby nakonec v Západní konference obsadily první nepostupové deváté místo s odstupem dvou bodů na osmý Winnipeg.

Hledání lídra

Těžko očekávat, že Jonathan Huberdeau zopakuje perfektní představí z před dvou let, kdy zapsal 115 kanadských bodů, když loni jich nasbíral o více jak polovinu méně, konkrétně 55. Každopádně kvalitou tento třicetiletý Kanaďan stále oplývá vysokou, o tom není sporu, a Calgary na něm zřejmě znovu bude stavět. Otázkou zůstává, koho k němu.

Za zkoušku by určitě stála zkouška Huberdeaua s Jegorem Šarangovičem. Běloruský forvard přišel výměnou za Tylera Toffoliho, nejproduktivnějšího hráče týmu uplynulé sezóny. Na Šarangoviče čeká velká výzva, a sice ukázat fanouškům a vedení týmu, že volba na jeho osobu byla trefou do černého.

Pozice centra elitní formace se otevírá pro Eliase Lindholma či Nazema Kadriho. Lze očekávat, že oba borci budou dostávat vysokou minutáž, ať je trenér zvolí do elitní či druhé formace, také v přesilovce dokážou být oba velmi úderní. Zmínku si zaslouží rovněž Matt Coronato, jenž se v dobrém světle uvedl na loňském světovém šampionátu v dresu USA, čeští a slovenští fanoušci pak budou bedlivě sledovat, kolik prostoru na ledě dostane slovenský forvard Adam Ružička.

Obranná zeď

Defenzivní činnost Flames musíme hodnotit pozitivně, a to i navzdory faktu, že mužstvo nepostoupilo do play-off, vždyť v Pacifické divizi obdrželi méně branek pouze Vegas, tým, který si nakonec dokráčel pro Stanley Cup.

Pokud v útočné fázi se teprve lídr hledá, tak směrem dozadu je jasný. Tedy spíše jsou, protože se jedná o dva hráče. Tím prvním je Rasmus Andersson. Švéd, jenž často zastupoval nemohoucnost útočníků přílivem kanadských bodů, těch nasbíral 49 (11+38) a za takovým Huberdeauem zaostal o pouhých šest bodů. Navíc se jedná o hráče, který na ledě je hodně slyšet, nebojí se přidat na hlase, ale zároveň zvládne i vyhecovat, když si to situace vyžaduje.

O něco klidnější povahou je MacKenzie Weegar. Devětadvacetiletý Kanaďan možná nevstřelil tolik gólů, kolik se očekávalo, nicméně směrem dozadu si ve většině utkání své odvedl, důkazem budiž statistika pravdy, kdy měl v pro tým nepovedené sezóně +15 v účasti na ledě.

Je klidně možné, že právě mezi Rasmusem Anderssonem a MacKenziem Weegarem se rozhodne o novém kapitánovi Flames, předpoklady pro tuto roli splňují do puntíku. Calgary disponuje i řadou dalších kvalitních defenzivních postav, hlavně Hanifin se Zadorovem udělají všechno pro to, aby nebyli ve stínu výše zmíněné dvojice, plánuje se také návrat do sestavy Olivera Kylingtona poté, co vynechal celý loňský ročník z důvodu psychických problémů.

Kdo bude jedničkou?

Jacob Markström, nebo Dan Vladař? Jako jednička do nové sezóny nejspíše nastoupí švédský obr, jenž loni odchytal 59 utkání s ne příliš dobrou procentuální úspěšností zákroků 89,24. Svou šanci se chystá chytit pevně za pačesy český brankář Dan Vladař, který měl podobná čísla jako kolega a příležitost dostal ve 26 zápasech. A odepisovat rozhodně nemůžeme ani Dustina Wolfa, ten je ve dvaadvaceti letech velkým příslibem do budoucnosti a už loni ukázal potenciál, nastoupil do jednoho klání a obdržel jediný gól s výbornou úspěšností rovných 95 %. Ale jak známo, jedna vlaštovka jaro nedělá.

Predikce

Motivace napravit nepovedený loňský ročník bude obrovská. Nedá se asi očekávat, že Calgary mávnutím kouzelného proutku uvidíme na čelních pozicích soutěže, zároveň si ale troufnu tvrdit, že podobné komplikace těm loňským Plameny nepřipustí a postup do play-off si pohlídají, ve vyřazovací části pak už bude záležet na momentálním rozpoložení. Zajímavé bude rovněž sledovat, jak si s povýšením z role asistenta do role hlavního kouče povede Ryan Huska.

