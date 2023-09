Preview: Red Wings udělali hodně změn v kádru. Přijde další herní posun?

Detroit Red Wings. Organizace, která si v posledních letech neprošla lehkými časy a mnoho sportovních úspěchů nezažila. Po letech trápení se ale zdá, že se přestavba kádru blíží ke konci a pomalu se může pomýšlet na účast v play-off. V minulých letech něco naprosto nepředstavitelného.

Detroit si ve vyřazovacích bojích zahrál naposledy v roce 2016, kde vypadl v prvním kole s Tampou Bay poměrem 1:4 na zápasy. Po této sezóně začala slavná organizace procházet těžkými časy, dostala se v jednu chvíli i na samotné dno soutěže. Poslední ročníky se ale Red Wings pravidelně zlepšují a letos se s nimi po dlouhé době mluví i ve spojitosti s play-off.

I proto možná v minulých dnech překvapil samotný Steve Yzerman, který prohlásil, že účast v play-off není pro Detroit cílem.

„Pokud bychom v této sezoně udělali play-off, bylo by to skvělé. Ale interně, není to cíl pro další ročník,“ uvedl Yzerman. „Naším cílem není prostě jen udělat play-off, ale vybudovat mistrovský tým, který bude schopen bojovat o titul,“ podotkl bývalý elitní hokejista.

Detroit získal potřebného střelce!

Jedna z největších letních výměn? Rozhodně stěhování Alexe DeBrincata do Detroitu. Yzerman dokázal šikovně využít situace a za solidní protihodnotu získal něco, co celé organizaci dlouhé roky chybělo - ryzího střelce. Aby taky ne, posledním hráčem Red Wings, který dosáhl na metu čtyřiceti vstřelených gólů za jednu sezónu, byl slovenský útočník Marián Hossa.

DeBrincat se navíc do Detroitu jako rodák z Michiganu hodně těšil a dával najevo, že to byla jeho preferovaná pozice pro výměnu. „Je to vzrušující. Vyrůstal sem tady a pochopitelně sem fandil Red Wings, je to splněný sen."

„S Alexem na soupisce jsme rozhodně lepším týmem. Doufám, že všechny změny, které jsme v létě udělali, z nás udělají konkurenceschopnější tým," přeje si samotný Yzerman.

Nové tváře

V Detroitu bylo po otevření trhu s volnými hráči na začátku července hodně rušno a zkušený generální manažer potvrdil svá slova, že je stále ve fázi budování. Je ale pochopitelně otázkou, zdali se jeho letní podpisy ukážou jako správné. U některých jmen jsou rozhodně velké otazníky.

Největší smlouvu ze všech hráčů podepsal centr J.T. Compher, který se klubu upsal na pět let a ročně si v průměru přijde na 5,1 milionů dolarů. Společně s ním dorazili útok Red Wings posílit Daniel Sprong, Christian Fischer či Klim Kostin, kterého Yzerman získal výměnou z Edmontonu a následně s ním uzavřel dvouletou smlouvu.

Výrazných změn se dočkala i obrana. Na začátku července se klubu upsali Shayne Gostisbehere a Justin Holl. Posledním dílkem do zadních řad Red Wings je pak zkušený obránce Jeff Petry, který byl do Detroitu vyměněn za rozumných podmínek z Montrealu.

Jedničkou Red Wings by měl i v příští sezóně být finský brankář Ville Husso. Boj o pozici dvojky ale bude zajímavější, jelikož se o ní poperou James Reimer a Alex Lyon.

Na kom to bude stát?

Hlavní tváří celého týmu je pochopitelně kapitán Dylan Larkin. Ten zažil bodově nejvydařenější ročník v kariéře, když si zapsal 79 (32+47) bodů a ukázal, že dokáže být i produktivním lídrem. Navíc vydržel celou sezónu bez vážnějších zdravotních komplikací, což je pro Red Wings rozhodně povzbuzující zpráva.

Zadním řadám pak jednoznačně vládne německý obránce Moritz Seider. Ve dvaadvaceti letech je nepostradatelným článkem sestavy a svým herním projevem pravidelně dokazuje, že má před sebou velkou budoucnost. Po nadcházející sezóně mu končí nováčkovská smlouva a dá se čekat, že dostane pořádně přidáno.

Třetím jménem do party je švédský útočník Lucas Raymond. Ten v předešlé sezóně zažil menší útlum, i tak si pořád připsal solidních 45 (17+28) bodů. Vzhledem k tomu, že i on bude vyjednávat o nové smlouvě, tak by se mu vydařený rok opravdu hodil. A ne jen jemu.

Pochopitelně v tomto odstavci musí zaznít i jméno Davida Perrona, který v minulém roce zapadl do týmu velmi rychle a odehrál skvělou sezónu.

Oči budou upřeny i na Alexe DeBrincata nebo Jakea Wallmana.

Predikce

Soupiska Detroitu vypadá na papíře rozhodně lépe než v minulé sezóně. DeBrincat bude pro Red Wings obrovskou posilou a zárukou vstřelených gólů, které v posledních letech týmu chyběly. Vzhledem k obtížnosti Atlantické divize by ale bylo troufalé vidět Detroit mezi třemi nejlepšími týmy. Nicméně boj o divokou kartu vypadá reálně a je možné, že se klub po dlouhých letech vrátí do play-off. Bude to těsné.

