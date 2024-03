Rangers jsou v play off. Chceme vyhrát divizi, zní z kabiny

Prvním týmem, který si v letošním ročníku zajistil účast v bojích o Stanleyův pohár, jsou Jezdci z New Yorku. Rozhodně však nechtějí polevovat, dalším dílčím cílem na cestě k vytouženému Poháru je triumf v divizi, ke kterému se mohou přiblížit již v noci na pátek.

Prvním týmem, který se letos kvalifikoval do play off, jsou newyorští Rangers. Stalo se tak díky výhře na domácím ledě v Madison Square Garden, kam přijeli Flyers. O výhře a postupu rozhodl 36 vteřin po startu prodloužení Adam Fox.

„Je to obrovský úspěch,“ řekl Fox o postupu do play off. „Je to to, co si na začátku roku naplánujete. Myslím, že je to pro nás první krok. Máme teď deset zápasů, abychom se udrželi v tempu a drželi nohu na plynu. Chceme dál sbírat body a připravit naši hru na play off.“

Zároveň se Rangers stali prvním týmem, který letos posbíral 100 bodů a útočí nejen na triumf v Metropolitní divizi, ale také na vítězství v celé základní části. Aktuálně jsou ve vedení celé soutěže, nejbližším pronásledovatelem je Boston, který má pouze o bod méně.

„Na základě sezóny, kterou jsme měli, tam je pravděpodobně předpoklad nebo očekávání, že v určitém okamžiku se do play off dostaneme. Momentálně je to o tom, abychom hráli správným způsobem, měli dobrý pocit ze své hry, když se blíží play off, tak chceme zůstat konzistentní,“ popsal trenér Peter Laviolette.

Zároveň šlo o důležitý zápas pro útočníka Artěmije Panarina, který poprvé ve své kariéře překonal hranici 100 bodů. V minulých sezónách byl již několikrát na dostřel, když předloni posbíral 96 bodů a loni 92 bodů. Magická stovka však padla až nyní.

„Už bylo na čase,“ řekl se smíchem Mika Zibanejad. „Už několik posledních let byl sta bodům blízko. Je to neuvěřitelný hráč a letos byl pro nás strašně důležitý. To je opravdu skvělý úspěch.“

A jaké jsou plány nyní? Již v noci na pátek čeká Rangers velmi důležitý souboj proti Carolině, která je přímým konkurentem o nejvyšší příčku v Metropolitní divizi. Na Rangers aktuálně Canes ztrácí pouhé tři body, ale celek z New Yorku má zápas k dobru.

„Účast v play off je pro nás první splněný krok. Teď budeme hrát s Carolinou o první místo v naší divizi. Chceme ten zápas vyhrát,“ burcuje jeden z asistentů kapitána Mika Zibanejad. „Ano, máme větší cíle, ale pokud chcete jednou zvednout Stanley Cup, musíte se nejprve dostat do play off. Ještě jsme neskončili.“

