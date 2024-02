Red Wings bojují o play off, Perron počítá body

Red Wings jsou od Nového roku na výborné vlně a díky dobrým výkonům velmi úspěšně bojují o příležitost účastnit se play off. Odhodlání a bojovnost Rudých křídel nastartoval zkušený útočník David Perron, a to především přesnými počty.

Významný skok udělali hokejisté Detroitu v rozmezí mezi Novým rokem a All-Star pauzou, kdy dohromady posbírali 20 bodů ve 13 duelech. A za vše může tak trochu David Perron, který tým nabudil po zápase se San Jose, kdy Křídla předvedla působivou otočku z 2:3 na 5:3 a kanadský útočník vsítil dvě branky. Po utkání burcoval všechny v šatně, že do pauzy získají Red Wings alespoň 18 bodů a budou bojovat o play off.

„Trochu jsem si v duchu říkal, jestli vůbec vnímal naše poslední zápasy. Nemyslel jsem si, že je možné posbírat 18 bodů,“ přiznal zpětně hlavní trenér Derek Lalonde.

„Trochu jsme se vzdalovali od play off a já jsem si v hlavě počítal, kolik bodů bychom potřebovali, abychom se dostali do pohody a byli zpět v boji, což se nám nakonec podařilo. Po zápase se Shakrs jsem si řekl, že musíme získat 18 nebo 20 bodů a myslím, že jsme jich nakonec měli 20, což bylo opravdu speciální,“ popsal vítěz Stanley Cupu se St. Louis z roku 2019.

Díky velmi dobrým zápasům se celek z Detroitu aktuálně drží na 5. pozici v nadupané Atlantické divizi, má stejně bodů jako Toronto a jen o bod méně než Tampa. Což tedy pro Red Wings momentálně dělá pozici 2. divoké karty z Východu, dohánějící Islanders mají o čtyři body méně. Ale o vstupenky do vyřazovacích bojů ještě bude velký boj.

„Pokud budeme mít štěstí a dostaneme se přes tuto hranici zaručující play off, bude to pravděpodobně 82. zápas a budeme bojovat o každý bod. Jen si myslím, že abyste se tam dostali, musíte hodně věřit,“ připustil kouč Lalonde.

V posledních sedmi letech Detroit v play off chyběl, proto byl většinou na uzávěrkách přestupů týmem, který prodával. Jen v loňské sezoně vyměnil Filipa Hronka, Tylera Bertuzziho, Oskara Sundqvista či Jakuba Vránu. Před letošní sezonou však Křídla posílila, přišel obránce Shayne Gostisbhere či útočníci J.T. Compher, Alex DeBrincat a Patrick Kane, který se v prosinci vrátil do sestavy po náročné operaci.

Cesta do play off však ještě může být hodně trnitá, následující program nemají hokejisté z Detroitu vůbec milosrdný. Čeká je čtyřzápasový trip na západ, kdy postupně vyzvou Edmonton, Vancouver, Calgary a Seattle.

„Tyto zápasy budou stále těžší a těžší," řekl Perron. „Jsou tu týmy, které nemají šanci na play off, ale někdy je proti nim těžké hrát. Hrají uvolněně. Jiné týmy se nás snaží zatlačit, takže každý večer bude jiná výzva.“ Zároveň opět Perron počítá potřebné body: „Je pár zápasů do uzávěrky přestupů, mám v hlavě podobné počty. Tentokrát se o ně ale nepodělím. Uvidíme, co se stane, ale myslím, že je důležité mít vždy nějaký cíl.“

Uzávěrka přestupů je v NHL už 8. března, do té doby Detroit čeká dalších 11 duelů.

