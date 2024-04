Rytíři vstávají z mrtvých. Kromě Stonea už trénuje Pietrangelo a další dva hráči

O návratu Marka Stonea bylo jasno už dříve, generální manažer Kelly McCrimmon ale těsně před startem play off přinesl další novinky. Kromě Alexe Pietrangela začali trénovat také další dva hráči.

Stone, který si 20. února proti Nashvillu natrhl slezinu, se v sobotu vrátil k plnohodnotnému tréninku v rámci přípravy na pondělní první zápas prvního kola play off v Dallasu. Předtím bruslil v bezkontaktním červeném dresu.

"Uvidíme, jak bude reagovat na plný trénink, pak se s ohledem na jeho dostupnost pro první zápas rozhodneme," řekl generální manažer Knights Kelly McCrimmon.

Podle McCrimmona obránce Alex Pietrangelo na konci března onemocněl. Vrátil se do zápasů 30. března v Minnesotě a 2. dubna proti Vancouveru, poté mu byl diagnostikován zánět slepého střeva. Po operaci byl Pietrangelo během rehabilitace bez tréninků. Teď se ale vrací.

"Chvíli to trvalo," řekl Pietrangelo. "Nebyl jsem si příliš jistý, v čem je problém. Jsem rád, že to mám za sebou. Dali jsme si na čas, abychom to udělali správným způsobem a ujistili se, že se není čeho bát. Poslední věc, kterou chcete udělat, je jít do zápasu play off s tím, že máte blok v hlavě."

Stejně tak se vrací Chandler Stephenson a William Carrier. Stephenson vynechal poslední dva zápasy základní části a Carrier nehrál v posledních 11 zápasech.

Anthony Mantha naopak zůstal v bezkontaktním dresu a Jonathan Marchessault a Ben Hutton měli volno.

"Uzdravení hráči budou v play off naší největší posilou," dodal ještě McCrimmon. "Do play off půjdeme nejzdravější za poslední dobu."

