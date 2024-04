Sabres mění trenéra. Ten nový má přinést hlavně zkušenosti

Po další nepovedené sezoně se v Buffalu daly čekat změny, nicméně zpráva o odvolání trenéra Dona Granata přišla jako blesk z čistého nebe. Generální manažer Buffala Sabres Kevyn Adams posléze prohlásil, že začne okamžitě hledat kandidáta na trenérské místo. Hlavní požadavek? Zkušenosti.

Adams se s médii setkal v úterý, několik hodin poté, co tým zbavil funkce hlavního trenéra Dona Granata a jeho pobočníků.

„Chci, aby příští hlavní trenér byl někdo, kdo má zkušenosti a dokáže tuto skupinu posunout na vyšší úroveň a hlavně vyhrávat,“ řekl Adams. „Přesně vím, koho hledám, a to už od dnešního dne.“

Adams uvedl, že hledání povede on a přispějí k němu i další lidé včetně majitele Sabres Terryho Peguly, zástupce generálního manažera Jasona Karmanose a asistenta manažera Marka Jakubowského. Dodal, že rozhovory začnou již v úterý odpoledne. Není na co čekat.

„Bude to proces, ale zároveň mám v hlavě naprosto jasno, co hledám, a budeme postupovat co nejrychleji, abychom to zvládli,“ dodal Adams.

Sabres v této sezoně nesplnili svá vlastní vysoká očekávání. Další nepostup do play off, málo bodů a očividný krok dozadu oproti progresu, který tým ukázal v minulém ročníku.

„Letos jsme prostě nebyli dost dobří a nepředvedli jsme dostatečné výkony, a to není jen vina trenérů,“ řekl Adams. „Je to i na hráčích a na mně. V poslední době jsem strávil hodně času tím, že jsem o všem mluvil s Terrym Pegulou, ale vyhazov trenéra bylo moje rozhodnutí. Cítil jsem, že to je to, co musím udělat, a co musíme udělat jako organizace, abychom udělali další krok.“

Adams zopakoval, že věří v jádro týmu Sabres, které zahrnuje pět hráčů mladších 25 let, kteří podepsali dlouhodobé smlouvy: útočníky Dylana Cozense a Tagea Thompsona a obránce Rasmuse Dahlina, Owena Powera a Mattiase Samuelssona.

Generální manažer Sabres také očekává, že díky spoustě mladých talentů bude volné trenérské místo v Buffalu atraktivní příležitostí. Do této skupiny patří mimo jiné také útočník JJ Peterka a brankář Ukko-Pekka Luukkonen, kteří v této sezoně zažili průlomové roky.

„Opravdu věřím, že jsme na prahu dalšího kroku, a pokud jste hlavní trenér a jste konkurenceschopní a zkušení, je to něco, co vás sem může lákat,“ dodal Adams. „A tohle je hokejové město. Není pochyb o tom, že nabízíme atraktivní práci.“

