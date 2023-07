Krátce po sobě oznámili Rangers dvě posily a jde o velmi známá jména. Mix mladých a zkušených hráčů rozšíří na Manhattanu dva veteráni. Blake Wheeler a Jonathan Quick.

Wheeler byl vyplacen z posledního roku smlouvy s Winnipegem. Pětiletý kontrakt s Jets odehrál z osmdesáti procent, nyní bude na výplatní pásce dvou týmů. Winnipeg mu musí zaplatit dvě třetiny z 8,25 miliónu dolarů, které měl inkasovat poslední rok smlouvy. Rozloží je do dvou let. V New Yorku dostane Wheeler 800 tisíc, potenciálně dalších 300 tisíc na bonusech.

Rangers mu tak ani nevykompenzují ztrátu 2,72 miliónu, posilu získali velmi levně. Smlouva je těsně nad úrovní platového minima, které je pro příští ročník 750 tisíc.

Šestatřicetiletý veterán má za sebou výbornou kariéru rozdělenou mezi Boston, krátce Atlantu a Winnipeg. Loni stihnul za Jets posbírat 55 bodů (16+39) v 70 zápasech, jeho osobákem je 91 bodů ze sezón 2017-18 a 2018-19. Pravý křídelník dělal Tryskáčům šest let (2016-22) kapitána.

Domov ve Velkém jablku najde nově také Jonathan Quick. O rok starší sedmatřicátník spojil většinu kariéry s Los Angeles, které ho v roce 2005 draftovalo a kde působil až do letošního jara. Konec sezóny strávil ve Vegas, kde už plnil jen roli záskoku.

Platový strop ještě příští rok moc neporoste. Hráči si nemohou diktovat. Také zkušený brankář proto vyjde Jezdce lacino. S Rangers podepsal roční smlouvu na 825 tisíc dolarů, dalších 100 tisíc může přidat na bonusech.

Newyorská organizace oznámila také podpis Tylera Pitlicka. Jednatřicetiletý centr zažije už osmou štaci v NHL. Naposledy působil v St. Louis, kde v 61 zápasech zapsal 16 bodů (7+9). Rangers by měl za 787 tisíc dolarů v příští sezóně nabídnout hlavně fyzickou hru ve třetí či čtvrté lajně a na oslabení.

