Shledání po letech. Marchessault si chce zahrát se Stamkosem

Dva vítězové Stanley Cupu se po osmi letech opět setkají v jednom týmu. Jonathan Marchessault vyhlíží spolupráci se Stevenem Stamkosem a doufá, že si zahrají v jedné útočné formaci.

Predátoři do svého celku chytili během přestupového období opravdu velké ryby. Útok Nashvillu výrazně posílí Jonathan Marchessault a Steven Stamkos, kteří už před osmi lety hráli společně v dresu Tampy Bay. Marchessault tehdy v NHL začínal a šlo o jeho první zkušenosti s nejslavnější ligou světa, naopak Stamkos už byl zkušený hráč, který zastával roli kapitána.

Vítěz Stanley Cupu s Vegas Golden Knights se v Nashvillu upsal na pět let, ročně si přijde na 5,5 milionu dolarů, zkušenější Stamkos podepsal čtyřletou smlouvu a ročně mu vynese 8 milionů dolarů. Vítěz dvou Pohárů s Tampou Bay tak na Floridě ukončil svou šestnáctiletou jízdu a šel zkusit novou výzvu do organizace sídlící v Tennessee.

Jasnou lajnou číslo jedna byla v loňském ročníku trojice Forsberg, O’Reilly a Nyquist. Je tak velmi pravděpodobné, že si nově příchozí kanadští útočníci zahrají společně v jedné formaci.

„Určitě by bylo ctí hrát s takovým člověkem. Během své kariéry jsem měl možnost hrát se spoustou dobrých hráčů. Steven tam určitě musí patřit. Steven byl v Tampě 16 let a já ve Vegas 7 let. S Lightning dosáhl mnoha úspěchů. Dokázal toho hodně. Doufejme, že můžeme přijít a pomoci týmu. Určitě mění hru a myslím, že Nashville by měl být rád, že ho má na své straně,“ popsala bývalá opora Vegas.

Marchessaulta zaujal také systém, který Nashville hraje a věří, že bude dokonale odpovídat jeho dovednostem.

„Myslím, že to prostě odpovídá mému stylu hry. Jsem pracovitý typ a chci svému týmu pomoci vyhrát nějaké hokejové zápasy. Je to něco, na co jsem hodně hrdý. Myslím, že se sestavou, kterou měli loni, si vedli úžasně. Už jenom to, že se dostali do play off, a že dokázali zatopit docela dobrému týmu, kterým Vancouver byl. Budoucnost je slibná. Chtěl bych Preds pomoci dosáhnout jejich cíle,“ stanovil jasně Marchessault.

Marchessault je také držitelem Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off v roce 2023, kdy pomohl Golden Knights vyhrát Stanley Cup. V minulé sezóně posbíral 69 bodů v 82 zápasech a čtyři body v play off. S Golden Knights se však nedokázal dohodnout na smlouvě, což nakonec vedlo k jeho rozhodnutí podepsat smlouvu s Predators.

„Jedna z věcí, která se mi nelíbila, no, nebyla to tradiční nabídka. Konečná částka byla asi přibližně stejná, ale bylo to na více let. To se mi nelíbilo. Myslím, že jsem si tu smlouvu v té době nezasloužil. Chtěl jsem dobrou smlouvu pro tým, který chce vyhrávat. Když se podíváte na Nashville, oni ještě nevyhráli, takže touží po vítězství a chtějí vyhrávat. To je to, čeho jsem chtěl být součástí,“ popsal své rozhodnutí lídr historických tabulek Golden Knights.

