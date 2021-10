Slabé výkony? Patřím mezi nejlepší hráče světa, hlásí Karlsson

Skromnost? S tím na Erika Karlssona nechoďte. Velké jméno, velká historie, velká očekávání, velká smlouva... Není tak překvapením, že jsou na místě i velká slova. Švédský bek se totiž nedávno vyjádřil, že patří mezi nejlepší hokejisty světa. Fakt, že slova pronesl po své nejslabší sezoně vůbec, pozvedl nejedno obočí.

„Jasně, že si pořád myslím, že patřím mezi nejlepší hráče světa,“ řekl minulý týden pro The Mercury News. „Do téhle kategorie patřím dlouho a chci v ní zůstat. Dostal jsem se na vrchol, nechci z něj pryč. Mám to tak v hlavě pořád a nechci na tom nic měnit.“

Jednatřicetiletý Karlsson se během svého působení v Ottawě opravdu vypracoval mezi tu nejvyšší hokejovou smetánku. Po přesunu do Kalifornie však začal stagnovat, jeho výkony byly (i vinou zranění) ne vždy dostačující.

Všechno to “vyvrcholilo“ minulou sezonu, která byla jeho nejhorší v historii působení v NHL. Dvaadvacet bodů v 52 utkáních vyvolalo otazníky, jestli náhodou nemá svoje nejlepší roky za sebou.

On i celý tým doufají, že za hubenými roky udělá tlustou čáru a minimálně se přiblíží k formě, která mu v letech 2012 a 2015 vynesla trofej pro nejlepšího obránce ligy.

„Na tréninkovém kempu vypadal mnohem líp než v předchozích dvou letech,“ říkal nadějně Bob Boughner, trenér Sharks. „Chce mít mnohem lepší sezonu. Je to také úkol pro nás trenéry, abychom mu k tomu dali dostatečnou podporu. Nakonec to ale bude na něm. Má na to, protože v sobě má něco, co nejde naučit.“

Vlastně je to jednoduchá rovnice. Pokud chtějí být Sharks úspěšní, musí se Karlssonovi dařit. A to nejlépe hned od začátku, v čemž by možná mohla být potíž. Karlsson a starty ligy, to nejde k sobě. Vždycky mu trochu déle trvá, než se rozehřeje a dupne pořádně na plyn. To si ale letos jednoduše nemůže dovolit.

„Bavili jsme se o tom,“ přikyvoval Bougner. „Nejde, abychom na něj čekali dvacet zápasů, než se rozehraje. Jako lídr týmu, kterým rozhodně je, si tohle nemůže dovolit. Musí do toho šlápnout hned.“

Vzorek zápasů je zatím minimální, přesněji jde o jeden, nicméně i v něm dokázal Karlsson zapsat asistenci. Blýská se na lepší časy?

„Jsem spokojený, v jaké fázi kariéry a života teď jsem,“ dodal Švéd.

