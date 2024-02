Smolař Sergačjov. Obránce Tampy vyřadilo další zranění

Michail Sergačjov bude Tampě opět chybět. Zkušený obránce se při svém prvním duelu od poloviny prosince opět zranil, ze zápasu byl odnesen na nosítkách a už stihl podstoupit operaci. Kdy se vrátí? To zatím není jasné.

Zkušený obránce nastoupil do zápasu s Rangers po sedmnáctizápasové pauze, která byla vynucená zraněním ve spodní části těla. Svůj návrat na ledovou plochu si však užíval pouze necelé dvě třetiny.

Po souboji s Alexisem Lafrenierem se mu koleno dostalo do nepřirozené polohy a nedovolilo mu pokračovat. Z ledu musel být dokonce odnesen na nosítkách.

„Bude chybět delší dobu. A to znamená, že bude chybět významnou část základní části. Takže budeme muset najít způsob, jak se bez něj obejít,“ přiznal kouč Jon Cooper. A kdy by se mohl urostlý obránce vrátit do zápasu? „Museli bychom dojít daleko v play off, aby byla šance, že se vrátí,“ sdělil kouč.

„Sergačjov bude vždy s námi. Jen teď není na ledě. Bohužel je to pro něj těžké, protože předtím vynechal, myslím, 17 zápasů. My jsme lepší tým, když je v sestavě,“ zhodnotil lodivod Tampy.

Hned po utkání podstoupil v New Yorku operaci, při níž mu byly stabilizovány zlomeniny levé holenní a lýtkové kosti. V nejbližších dnech by se měl přesunout do Tampy, kde jej čeká následná rehabilitace.

Sám Sergačjov si postěžoval na sociálních sítích: „Ach jo, proč zrovna já? Proč zrovna teď? Po všech těch vynechaných zápasech se vrátit a znovu se zranit, je to nespravedlivé, hrozné. Snažím se zůstat klidný a pozitivní, ale je to nemožné. Vím, že se vrátím silnější a vím, že budu hrát lépe než předtím, ale teď je to těžké.“

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu je důležitou součástí Lightning již od roku 2017. V letošním ročníku stihl odehrát 34 duelů, ve kterých zapsal 19 kanadských bodů.

„Je vám špatně od žaludku. Je zřejmé, že vynaložil spoustu času a úsilí, aby se vrátil po svém původním zranění, a vidět něco tak traumatického, jako se stalo někomu, kdo si tím prošel, je těžké. Je těžké se na to dívat,“ přiznal kapitán Tampy Steven Stamkos. S kanadským útočníkem souhlasil i zadák Victor Hedman: „Vidět ho v takové bolesti je těžké. Soucítíte s ním a modlíte se za to nejlepší, ale očividně to nevypadá dobře.“

