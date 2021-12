Sparksův fenomenální návrat! Z chytání za pár stovek až do vítězné bitvy s Ovečkinem

Dosti strastiplná byla cesta Garreta Sparkse do NHL. Do nejlepší ligy světa nahlédl americký brankář až 4 roky poté, co byl Torontem draftován z celkové 190. pozice. Sparks se ale nikdy mezi elitou neusadil a postupně vyklidil pozice.

V předminulé sezóně Garret Sparks odchytal jedno utkání za Vegas Golden Knights, ročník ale dochytal na farmě. Loni mu žádný tým NHL smlouvu nenabídl a plno na postu brankáře měli i u většiny klubů AHL (farmářská soutěž se kvůli pandemii téměř nehrála), rodák z Elmhurstu tak musel vzít zavděk angažmá v East Coast Hockey League, což je v Severní Americe až třetí nejvyšší soutěž.

Laso mu hodil klub Orlando Solar Bears, kde už se Sparks během předchozích sezón párkrát mihl. Šest utkání v "pralese" zvládl osmadvacetiletý Američan bravurně a sezónu tak mohl dochytat alespoň v AHL. "Hledal, kde by mohl chytat, tak nám zavolal. Hned jsem souhlasil," vzpomíná trenér a generální manažer Solárních medvědů v jedné osobě Drake Berehowsky. "Je to charakterní typ. Mohl sem přijít a cítit se nadřazeně nad ostatními, tak tomu ale vůbec nebylo. Neustále chtěl být na ledě, bylo těžké z něj Sparkse vyhnat," dodal Berehowsky.

Letošní ročník už Garret Sparks začal na farmě Los Angeles v Ontariu. Tento podpis mnohým fanouškům ušel, Kings totiž ve stejný den podepsali dvě mnohem zvučnější jména: Alexe Edlera a Phillipa Danaulta. V dresu Reign sice Sparks letos kdovíjak nezářil (8 zápasů, 4 výhry, úspěšnost zákroků 89,4 %), umístění Cala Petersena na covidovou listinu mu ale otevřelo po dvou letech cestu zpět mezi smetánku.

Povolání ke Kings se událo - jak to tak už bývá - velice narychlo. "Sparksie už měl na sobě výstroj a chystal se na ranní rozbruslení, když se to dozvěděl" vzpomíná trenér brankářů Reign Matt Millar. Ontario ten večer (22. prosince) hostilo Tucson Roadrunners. Místo souboje se záložním týmem Arizony ale Sparks okamžitě přeletěl na opačný břeh Spojených států a ještě ten večer měl čelit střelám Washingtonu Capitals.

Sparks vzal nečekanou příležitost za pačesy, pochytal 33 střel a dovedl Kings k vítězství 3:2 nad Ovečkinem a spol. "Bylo to šílené! Zase jsem hrál v NHL a ještě k tomu proti nejlepšímu střelci všech dob. A vychytal jsem ho," tetelil se dlouhovlasý čahoun blahem.

Obrovskou radost měli i o dvě patra níž. "Patří do NHL, je úžasné, že se vrátil," řekl Berehowsky. Usměvavý čtyřicátník dobře ví, o čem mluví, v devadesátých letech sám pravidelně pendloval mezi NHL, AHL a již dávno neexistující IHL. Kariéru pak zakončil krátkou štací v Eisbärenu Berlín.

Působení mimo záři reflektorů Sparksovi evidentně prospělo. "Už nepůsobí tak upjatě, je uvolněný a má z hokeje radost. V Orlandu ho znovu naučili mít lásku k hokeji," tvrdí brankářův agent Kevin Magnuson, jehož klient v ECHL chytal za pouhých 600 dolarů týdně. "Jedna výhra nic neznamená, ale Garret je talentovaný, velký a mentálně silný. Spoustě lidem ukázal, že na to má," dodal.

