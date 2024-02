Spekulace potvrzeny! Dallas získal Taneva, s platem pomůžou Devils

Pár dní zpátky jsme informovali o tom, že Dallas by rád získal obránce a favoritem vedení klubu je Chris Tanev. Zámořští novináři to trefili přesně. Žádaný obránce se z Calgary skutečně stěhuje do Texasu. S ponecháním platu vypomohlo New Jersey

Calgary získalo perspektivního obránce Artěmije Grušnikova a volbu Stars ve druhém kole draftu v tomto roce a volbu ve třetím kole v roce 2026, jež je podmíněna účastí Stars ve finále.

New Jersey za to, že si ponechalo 25 % platu, obdrželo volbu Dallasu ve čtvrtém kole draftu 2026. Celou polovinu platu si pak ponechalo Calgary.

Jde o jasný signál, že Stars nehodlají na nic čekat. Sezonu mají rozjetou výborně. V minulých letech tomu bylo podobně, a tak je jasné, že letos už chtějí dotáhnout svou práci do konce.

"Jsme šťastní, že máme možnost doplnit náš tým o hráče Chrisova kalibru," řekl k výměně generální manažer Stars Jim Nill. "Je to osvědčený obránce se zkušenostmi z play off, který se cítí dobře ve všech situacích na ledě. Chris je jedním z nejlepších hráčů na oslabení v NHL a bude obrovským přínosem."

Co zbylé součásti výměny? Spolu s Tanevem získal Dallas také nadějného brankáře Colea Bradyho. Třiadvacetiletý gólman, který v současné době není podepsaný, má v dresu University of Massachusetts bilanci 4-2-2 s průměrem 3,04 gólu na zápas a úspěšností zákroků 88,6 %.

Dvacetiletý Grušnikov, nový obránce Calgary, si v této sezoně připsal v dresu Texasu v American Hockey League pět bodů (jeden gól a čtyři asistence) ve 44 zápasech. Před třemi lety byl vybrán ve druhém kole draftu. „Je to mladý obránce, který je dobrý v oslabení, silný, prostě solidní obránce se vším všudy. Jsme rádi, že jsme ho získali,“ řekl generální manažer Flames Craig Conroy.

"Chris pro organizaci hodně znamenal a za ty čtyři roky, co tu byl, udělal kus práce. Takové hráče není nikdy snadné pustit, ale také jsme věděli, že to je něco, co musíme udělat," dodal Conroy. "Abychom se posunuli dál, absolvovali jsme spoustu hovorů s různými týmy, abychom zjistili, co je pro Calgary nejlepší.“

