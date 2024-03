Stěhování ho neláká. Úplně vám to převrátí život, obává se Guentzel

Jedním z hokejistů, jehož jméno je hodně skloňované s možností přestupu před uzávěrkou, je Jake Guentzel. Pokud by si ale mohl vybrat, raději by v Pittsburghu zůstal a podepsal novou dlouholetou smlouvu. Svůj osud ale nemá ve vlastních rukou a musí čekat, co posledních několik dní před trade deadline přinese.

Pittsburghu aktuálně patří ve Východní konferenci 12. místo se sedmibodovou ztrátou na postupové pozice do bojů o Stanley Cup. Stále není nic ztraceno a Tučňáci mohou ještě o umístění v elitní osmičce bojovat, nicméně právě nyní se rozhoduje o tom, které týmy budou nakupovat, které prodávat a komu stačí proplout bez jakýchkoliv změn.

Penguins jsou v pozici, kdy už jde především o budoucnost. Čeká je totiž dřív či později výrazná přestavba a například lov prospektů a slušných draftových voleb může vedení organizace tuto přestavbu dost usnadnit.

Jedním z hokejistů, o které by byl mezi ostatními organizacemi zájem a mohl by přinést týmu zajímavý balíček protihodnot, je jednoznačně Jake Guentzel. Devětadvacetiletému Američanovi, jenž od poloviny února marodí se zraněním v horní polovině těla a na led by se měl vrátit v polovině března, skončí po sezoně čtyřletá smlouva na 6 milionů dolarů ročně.

Byť se očekávalo (a nadále očekává), že Guentzel bude v Pittsburghu pokračovat, sezonu může klidně dohrát jinde. Pokud by se ale generální manažer Kyle Dubas zeptal přímo svého hráče na jeho názor, pak by se dozvěděl, že Guentzel výměně příliš nakloněný není. Ba právě naopak, nerad by problémy s tím spojené absolvoval.

„V určitou chvíli si každý hráč uvědomí, že je to zkrátka byznys. Ale dost těžká součást byznysu. Rostete v nějakém týmu a pak nevíte, co bude dál. Pro nikoho to není moc zábavné,“ řekl Guentzel, který by rád v Pittsburghu zůstal, ale moc dobře ví, že na něm a jeho názoru až tak moc nezáleží.

„Soustředím se hlavně na to, co mohu ovlivnit. Ale není to vždycky snadné. Taková změna není jen o vás a o hokeji. Je tu rodina, přátelé, komunita... Mám štěstí, že jsem si dokázal to všechno vybudovat tady v Pittsburghu, kde se cítím jako doma,“ poznamenal Guentzel, jehož hrozba výměny tak trochu děsí. Pittsburgh miluje a být jen na něm, rád by v něm strávil celou kariéru. Jde přitom i o určitý komfort, protože stěhování převrátí život člověka (profesionální hokejisty nevyjímaje) naruby.

„Jde o mnohem víc, než si myslíte. Vše se změní, i váš životní styl. Poznáváte spoustu nových lidí a pokud máte rodinu... je toho prostě hodně,“ pokračoval Guentzel.

„A pak jde samozřejmě taky o hokej. Učíte se nový systém, jsou noví spoluhráči, se kterými se musíte naučit hrát. Každá organizace je jiná. I cestování je jiné. Dostanete novou výstroj a já osobně třeba nemám rád, když si musím zvykat na nové rukavice. Vypadá to jako maličkost, ale já opravdu nerad nosím nové rukavice. To jsou všechno věci, co má člověk vzadu v hlavě a na co myslí,“ vysvětloval Guentzel.

Jak ale řekl, pod kontrolou zrovna tento aspekt života v NHL nemá. A tak se nakonec vždy snaží tyto nepříjemné myšlenky zapudit, jenže to není tak jednoduché. „Snažím se jen hrát hokej. Není nic, co bych mohl udělat. Je to mimo moji kontrolu. Ale tohle je domov nejen můj, ale i mého syna. Člověk pořád myslí na to, co se může stát. Nelze se od toho oprostit. Pokud chcete někde zůstat, tak vám to situaci moc neusnadní. Je to pak mnohem těžší,“ dodal.

Trade deadline je v této sezoně 8. března. Bude jedním z těch, co změní dres, i Jake Guentzel? Sám o to nestojí, ale byznys je byznys.

Share on Google+