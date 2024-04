Stuart Skinner o play off: Letos jsem mnohem lépe připraven

Edmonton má play off na dosah a Stuart Skinner věří, že je na letošní boje připraven mnohem lépe než před rokem, kdy v brankovišti dostal šanci místo Jacka Campbella. Co na adresu mladého gólmana vzkazují spoluhráči?

Oilers se momentálně nachází na 2. pozici Pacifické divize a je jen otázkou času, kdy si zajistí oficiálně postup do play off. I proto se už v kanadské metropoli o vyřazovacích bojích nahlas uvažuje. O své roli promluvil pětadvacetiletý gólman Stuart Skinner, který vyhlíží své druhé kariérní play off v NHL: „Jsem mnohem připravenější, a abych byl upřímný, hodně k tomu přispěly zkušenosti. Loni jsem si vyzkoušel všechny emoce a situace v play off a opravdu jsem se zdokonalil a na vše se soustředil. Letos jsem lepší než loni. Jsem mnohem lépe připraven na to, co mě čeká.“

Kanadský gólman se stal součástí Oilers díky draftu v roce 2017, svou premiéru v NHL si odbyl v roce 2021, kdy sice schytal od Ottawy 5 branek, dokázal však vychytat svou první výhru. Postupně dostával více a více příležitostí, až se stal spolehlivou jedničkou. V letošní sezóně zasáhl do 53 duelů s úspěšností zákroků téměř 91 %. Edmontonu vychytal 33 výher.

Do brankoviště se dostal především kvůli ne moc podařenému startu letošního ročníku v podání Jacka Campbella, který před dvěma lety podepsal s Oilers pětiletý kontrakt. Zkraje letošního ročníku odchytal pět duelů, zapsal čtyři porážky a jeho úspěšnost zákroků nedosahovala ani 88 %. Místo mezi třemi tyčemi si podmanil Skinner a jako dvojka byl z farmy povolán Calvin Pickard.

„Je to zajímavá situace, protože nikdy nechcete, aby váš přítel odešel na farmu, ale když jsem se dozvěděl, že dostanu šanci já, dodalo mi to hodně sebedůvěry. Bylo dobré vědět, že tenhle tým a tahle organizace ve mě věří a že mi dali šanci a chtěli, abych odehrál spoustu zápasů. Opravdu mi to dalo příležitost vyrůst nejen jako hráč, ale i jako spoluhráč. A právě vědomí, že mám důvěru všech tady, je nesmírně důležité, zejména pokud chceme dojít až do konce,“ vysvětlil mladý gólman.

V loňském play off Skinner nastoupil jako jednička do všech 12 duelů, které Oilers odehráli, hned čtyřikrát však byl střídán Campbellem. Stalo se tak i během posledních dvou zápasů v sérii proti Vegas, které Edmonton prohrál. Kanadský celek však ve svého maskovaného muže věří.

„Myslím, že můžu vyzdvihnout jeho důslednost a vyzrálost. Dělá velké zákroky, když na tom nejvíc záleží. Například na začátku nedávného zápasu ve Winnipegu jsme se do toho nedostali a dali jsme soupeři pár šancí hned na začátku a on nás podržel. Je to vyzrálý chlapík, a myslím, že za poslední rok je jeho konzistence a hra pro nás úžasná,“ popsal Leon Draisaitl.

„Je to jeden z těch, kteří jsou schopni přečkat vrcholy i pády sezóny a každý den přijít se skvělým myšlením a pracovní morálkou. Máme opravdu štěstí, že ho máme,“ vzkázal obránce Darnell Nurse. „Nejdůležitější je, když brankář zůstane klidný a soustředěný. Ať se stane cokoliv, jsou vyrovnaní a připravení udělat velký zákrok. To jen posiluje sebevědomí zbytku týmu,“ naznal hlavní trenér Kris Knoblauch.

