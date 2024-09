Suzuki o Lainem: Je v dobré náladě, jsem z jeho příchodu nadšený

Kapitán Montrealu, Nick Suzuki, měl možnost už trochu poznat svého nového spoluhráče. Patrik Laine je novým přírůstkem do ofenzivy Canadiens a ti jsou z jeho příchodu velmi natěšení. Co sdělil sám kapitán kanadského celku?

Patrik Laine se do Montrealu dostal díky výměně, která se udála v polovině srpna. Opačnou stranou putoval výběr ve druhém kole draftu 2026 a obránce Jordan Harris. Hvězdy Montrealu už svého nového spoluhráče stihly trochu poznat, a to včetně kapitána Nicka Suzukiho: „Měl jsem možnost s ním v uplynulém týdnu bruslit a je v dobré náladě. Zdá se, že je dobře naladěný, což je skvělé. Myslím, že se opravdu těší, až to s námi rozjede.“

Laine se snaží o nový začátek poté, co se v minulé sezóně potýkal se spoustou zdravotních potíží. 14. prosince si zlomil klíční kost, když ho podrazil obránce William Lagesson. Byl to jeho poslední zápas v dresu Blue Jackets, jelikož 28. ledna Laine vstoupil do asistenčního programu pro hráče NHL. Z něho byl po téměř šesti měsících, 26. července, propuštěn. Ještě předtím, než z programu vystoupil, se však Laine obrátil na nového generálního manažera Columbusu s žádostí o přestup.

Nyní Laine zakotvil v Montrealu. Podle Suzukiho se zdá, že se Laine dobře adaptuje, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce.

„Nemyslím si, že by za posledních šest, sedm měsíců příliš bruslil, takže si myslím, že si opravdu užívá, že je zpátky s kluky a může pracovat. Bylo zábavné ho trochu poznat,“ přiznal pětadvacetiletý útočník.

Laine byl na začátku své kariéry v NHL skutečně důležitým střelcem. V draftu 2016 si ho jako dvojku vybrali Winnipeg Jets a v každé ze svých prvních čtyř sezón nastřílel minimálně 28 gólů. Ve 480 zápasech základní části v dresu Jets a Blue Jackets nasbíral 388 bodů. I proto byly hned po výměně ohlasy z Montrealu velmi pozitivní.

„Byl jsem nadšený. Myslím, že kluci v týmu byli nadšení, že máme v týmu nový přírůstek. Má samozřejmě velké jméno, které s ním přichází. Měl za sebou několik těžkých let. Doufejme, že se nám podaří v něm něco zažehnout a vrátit ho tam, kde hrál na začátku kariéry, protože je to opravdu dobrý hráč a jsme nadšeni, že ho máme,“ sdělil Suzuki.

Pokud se Lainemu podaří vrátit do formy, může výrazně doplnit útok, který momentálně na papíře vypadá mladě a perspektivně.

„Myslím, že to ukazuje, že jsme na správné cestě. Myslím, že máme spoustu mladých obránců a spoustu mladých útočníků, kteří jsou opravdu dobrými nadějnými talentovanými hráči. Pokračovat ve společném růstu je pro mě největší věc,“ přiznal kapitán Montrealu.

