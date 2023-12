Takhle prohrajeme 50:0! Brind'Amourův lament probral Hurikány jen na moment

Znamenitý stratég, vynikající rétor, vůdčí typ. A hlavně někdo, za koho mluví práce. S Carolinou dlouhodobě má skvělé výsledky. Rod Brind'Amour je napříč hokejovým světem vysoce uznávaným trenérem. Jenže teď působí bezmocně. Jeho klub prohrál třikrát za sebou, přičemž zcela kolabuje defenzíva a varující jsou opakující se a až nepochopitelné kolapsy. Při jedné z čerstvých porážek se "Rod the Bod" neudržel a při rozhovoru na střídačce prohodil: "Tímhle stylem prohrajeme 50:0."

Ne, Carolina od edmontonských Olejářů nedostala takovou nálož.

Ale i jasná prohra 1:6 bolí.

Chvílemi to byla vyloženě demolice mančaftu, který byl roky miláčkem analytiků a aktivním celoplošným hokejem přehrával prakticky kohokoliv. Taková hra má ovšem jednu zásadní podmínku: stoprocentní nasazení.

A to Brind'Amour, známý svým perfekcionistickým přístupem (i k vlastní figuře), teď od svých chlapců nevidí. Musí ho to sžírat, protože právě na tom, že Canes hrají naplno, si zakládá.

Momentálně to tak není a některé paběrkující plejery, co předvádí alibistické výkony, neprobral ani on, ani třeba kapitán Jordan Staal, který přišel s veřejnou kritikou už před pár týdny. "Někteří kluci makají naplno, jiní ale ne. Potřebujeme, aby na 100 procent dřeli všichni."

Staal se připojil k Brind'Amourovi i po zmíněném debaklu od Oilers.

"Tenhle zápas byl z naší strany trapný," pověděl. A co řekl Brind'Amour, bývalý vynikajcí hokejista, co s Carolinou získal jako kapitán Stanley Cup, kromě onoho výroku z titulku?

Těžko hledal slova. "Takhle hrozně jsem nás ještě hrát neviděl. Abych byl upřímný, nemám slov. Takový výkon je od nás neakceptovatelný. Byla to bída od začátku do konce. Musí zabrat obzvlášť naši nejlepší hráči, potřebujeme od nich trochu víc."

Výsledek?

Hurikáni sice skvěle rozehráli mač s calgarskými Flames, vedli po první třetině 2:0, ale Brind'Amourův lament zabral jen na moment. Krátkodobě, efekt měl jednu dvacetiminutovku. Pak mančaft opět zvadl. A padl 2:3.

A náhle opět zarezonovala Staalova slova, byť tentokrát je prohodil Stefan Noesen, "Máme kluky, kteří na ledě dělají to, co mají, ale taky některé, kteří ne."

Co s tím? "Vyřešíme to, společně. Musíme táhnout za jeden provaz. Bojovat jeden za druhého. To je jediná cesta, jak z té situace ven." Je na čase. Byť v tabulce Východní konference je Carolina stále vysoko, momentálně nepřipomíná kandidáta na zisk Stanley Cupu.

I kvůli stagnaci Martina Nečase. O tom ale zase příště.

