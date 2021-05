Tampa může vykročit za postupem, startuje série mezi Torontem a Montrealem

Celkem čtyři zápasy budou na programu zámořské NHL v noci ze čtvrtka na pátek. Vykročit za postupem do dalšího kola může Tampa, která Floridu přivítá poprvé na svém ledě a z kluziště soupeře ukořistila hned dvě výhry. Za stavu 1-1 na zápasy pokračují série Islanders s Penguins a Wild s Knights. Vůbec první zápas odehrají v letošním play-off Toronto a Montreal.

00:30 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Stav série 2-0

Výborně rozehranou sérii mají obhájci Stanley Cupu z Tampy. Byť do úvodního kola s Floridou nevstupovali s nejlepšími vyhlídkami, jelikož s Panthers se během posledních tří zápasů v základní části trápili (všechny prohráli s hrůzným skóre 4:14), tak první dva duely v play-off dokázali získat ve svůj prospěch.

V prvním zápase úspěšně otočili skóre ze 3:4 a v druhém klání už byli, i zásluhou brankáře Vasilevského, lepším týmem. Floridě přitom vůbec nepomohlo, že svůj trest odpykával Sam Bennett, který patří po svém příchodu z Calgary k nejlepším hráčům týmu.

Pro třetí zápas už bude opět svému týmu k dispozici a se svými spoluhráči se pokusí odvrátit hrozící blamáž. Prohrávat s Tampou 0-3 na zápasy by totiž pro Pantery, kteří v základní části předváděli skvělý hokej, bylo totiž obřím zklamáním. Letos totiž věřili, že jim jejich výkony zajistí úspěch i ve vyřazovacích bojích, realita je ovšem trochu jiná.

01:00 New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Stav série 1-1

Série mezi Islanders a Penguins se za stavu 1-1 na zápasy přesouvá do New Yorku. Domácí, kteří ukořistili první zápas v prodloužení, a pořádně potrápili své soky i v druhém utkání, mohou jít do utkání v dobrém psychickém rozpoložení. Na domácím kluzišti totiž v této sezoně patřili k vůbec nejlepším celkům v celé lize (lepší bylo jen Colorado a právě Pittsburgh).

Jenže paradoxně to byl právě Pittsburgh, který Ostrovanům v základní části uštědřil dvě porážky a věří, že se mu to povede zopakovat i během play-off. Přinejmenším jednu výhru totiž Tučňáci potřebují, jelikož sami doma jeden zápas ztratili a dostali tím soupeře do výhody.

Do New Yorku s Penguins odcestoval i Jevgenij Malkin, jehož návrat na led sice zatím nebyl potvrzen, ale podle všeho se blíží. Jeho zkušenosti a produktivitu by Pittsburgh rozhodně potřeboval.

01:30 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens

Stav série 0-0

Vůbec první zápas z celé série čeká na vítěze Severní divize z Toronta a Montreal. Oba týmy v základní části sehrály deset vzájemných klání, ve kterých měli převahu hráči Toronta. Těm se povedlo vyhrát 7 zápasů a ze tří porážek jednu utržili až po prodloužení. I to je důvodem, proč oba soupeře dělilo v tabulce divize propastných 18 bodů.

A i proto je v celé sérii považováno za favorita právě Toronto, které v průběhu základní části mohutně posilovalo a neskutečně touží po úspěchu v podobě zisku Stanley Cupu, který slavilo naposledy v roce 1967.

Zatímco Torontu by měl scházet v sestavě pouze Ben Hutton, takřka nulovou marodku mají i v Montrealu. Týmu aktuálně schází pouze Jonathan Drouin, který z osobních důvodů opustil tým na konci dubna a očekává se, že v letošním play-off vůbec nenastoupí.

03:30 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights

Stav série 1-1

Posledním nočním zápasem bude souboj mezi Minnesotou a Vegas. Této sérii zatím dominuje brankář Marc-Andre Fleury. V prvním utkání sice nezabránil porážce 0:1 po prodloužení (a že se o to snažil všemi způsoby), ale ve druhém už výhru vychytal. Znovu přitom inkasoval jen jednu branku a jeho úspěšnost přesáhla 97 %, což jsou fantastická čísla.

Ani ve třetím utkání série, která se nyní přesunula do Minnesoty, se neočekává nějaká střelecká kanonáda a brankáři obou týmů by se měli opět činit. Navázat na vychytanou nulu z prvního zápasu bude chtít Cam Talbot, kterému druhý zápas tolik nevyšel a nepovedlo se mu úspěšnost zákroků dostat přes 90 %.

Favoritem zápasu jsou sice hokejisté Vegas, kterým jen těsně unikl zisk Presidents' Trophy v základní části, ale rozhodně nesmí nic podcenit. Srdnaté výkony Minnesoty jim dokáží dost zavařit, což se prokázalo už v základní části. V ní totiž Wild vyhráli 5 z 8 odehraných duelů.

