Tampa, Pittsburgh a Vegas si mohou v sobotu zajistit pomyslné mečboly

Sobotní program pokračujícího play-off nabídne celkem čtyři zápasy, ve kterých mohou Tampa, Pittsburgh a Vegas udělat významný krok za postupem do dalšího kola. Druhý zápas série čeká na Toronto s Montrealem.

18:30 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Stav série 2-1

Tampa byla blízko pomyslných mečbolů už v minulém utkání, ve kterém na svém ledě vedla nad Floridou po dvou třetinách 5:3. Ani tento náskok ovšem Bleskům nestačil, Panthers úspěšně vyrovnali na 5:5 a v prodloužení strhli vítězství na svou stranu.

Zatímco tak Tampa zapsala na konto první porážku v této sérii, Florida tímto obratem dala najevo, že rozhodně nehodlá složit zbraně a chce se o postup rvát ze všech sil. Kvůli tomu došlo také ke změnám v sestavě, které odnesl například Iron man Keith Yandle, jenž zůstal pouze na tribuně (jeho série nevynechaných zápasů ovšem trvá, jelikož se do této statistiky zapisují pouze duely v základní části).

V sobotním utkání, opět na ledě Tampy, se Florida pokusí srovnat tuto dramatickou sérii, ve které se to obraty skóre jen hemží a favorit jeden či druhý celek by bylo velmi ošidné.

21:00 New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Stav série 1-2

Pittsburghu se povedlo dvěma výhrami v řadě strhnout vedení v sérii prvního kola proti New Yorku Islanders na svou stranu, a to i přes výhodu domácího prostředí, které Ostrované v minulém utkání měli. Právě domácí led přitom měl hrát New Yorku do karet, jelikož patřili v celé základní části k nejlepším týmům, které svou halu využívali ke sbírání výher a bodů jako na běžícím pásu.

Jenže třetí zápas série jim nevycházel podle představ. Třikrát se jim sice povedlo dotáhnout ztrátu a vyrovnat skóre, ale na branku Brandona Taneva tři a půl minuty před koncem už zareagovat nestihli a padli 4:5.

I ve čtvrtém utkání se dá očekávat vyrovnaný souboj, přičemž pro Islanders se jedná o dost možná klíčový zápas celé série. Případná porážka je totiž postaví před extrémně těžký úkol, a to i s ohledem na to, že právě Pittsburgh byl, co se týče bilance při domácích zápasech, ještě lepším týmem než Islanders.

01:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens

Stav série 0-1

Druhý zápas čeká sérii mezi Torontem a Montrealem. Pikantní kanadská řež nabídla v prvním duelu nečekané vítězství hostů, kteří přetlačili favorizované Toronto 2:1 a přinejmenším v tomto úvodním klání prokázali, že v play-off se rozdíly ze základní části dají smazat.

První zápas ovšem nabídl také hororové chvíle, když kapitán Maple Leafs John Tavares schytal smolný úder kolenem do hlavy a musel být převezen do nemocnice, kde mu byl diagnostikován otřes mozku, jenž jej vyřadil ze hry na dobu neurčitou. Torontu by měl scházet také Ben Hutton.

Montreal bude chtít v noci na neděli navázat na svůj výkon z prvního duelu a klíčem k úspěchu bude opět především bojovnost a nasazení, díky čemuž se také ujali vedení v sérii. Toronto, které vyhrálo celou Severní divizi, naopak může srážet nervozita, protože právě letos věří v prolomení své smůly a čekání na zisk Stanley Cupu, jenže, jak se ukazuje, realita může být pro kanadského favorita dost tvrdá.

02:00 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights

Stav série 1-2

Posledním zápasem sobotního programu bude od dvou hodin v noci souboj mezi Minnesotou a Vegas. Favorizovaní Golden Knights zvládli třetí duel série s přehledem, když zvítězili 5:2 a nasměrovali se dalším krůčkem za postupem do druhého kola letošního play-off. Další významný krok mohou podniknout v sobotním klání.

Klíčovým faktorem k úspěchu byla především herní převaha ve chvíli, kdy se týmu tolik nevedlo. Vegas po první třetině prohrávali 0:2, ale od druhé dvacetiminutovky nenechali své soupeře ani na chvíli vydechnout. Výsledkem bylo hned 22 střel ve druhé třetině a obrat na 3:2. A i ve třetí třetině zůstali hráči Vegas aktivnější, soupeře znovu přestříleli a přidali další dvě branky.

Pokud chce Minnesota tuto sérii ještě zdramatizovat, nutně potřebuje zlepšit svůj herní projev a neuspokojit se případným vedením. Jak to může dopadnout, ukázal třetí zápas série.

Aby ovšem starostí na straně Wild nebylo už tak dost, ke všemu přišli v posledním zápase o útočníka Marcuse Johanssona, který v letošním play-off kvůli zlomenině ruky dohrál. Co se týče Vegas, aktuálně je stav Tomáše Noska, jenž čtvrteční duel kvůli nespecifikovanému zranění vynechal, nejistý.

