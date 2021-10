Triple Gold Club? Na ten zatím Bäckström nemyslí. Teď řeší zranění

Nicklas Bäckström, momentálně šestadevadesátý nejproduktivnější hokejista historie základní části NHL, pravděpodobně nestihne start nové sezony. Přestože to ještě pár dnů nazpět vypadalo, že by do úvodního utkání svého Washingtonu proti New Yorku Rangers zasáhnout mohl, nyní je vše jinak. Švédský útočník řeší problémy s kyčlí od konce předchozího ročníku. Rehabilitace se nikterak neposouvá.

„V tuto chvíli zůstává vše stejné. Před pár týdny jsme naznačili, že by mohl být připraven do prvního zápasu s Rangers, avšak od té doby se nic nezměnilo. Potřebujeme se dostat do fáze, kdy Nicklas začne bezkontaktně bruslit, nicméně tam pořád nejsme,“ připouští trenér Washingtonu Peter Laviolette.

Ostatně kvůli přetrvávajícím problémům se zraněnou kyčlí, která hvězdného centra sužovala už v roce 2015, musel Bäckström odmítnout pozvánku na MS v Rize. „Na operaci jsem byl už před šesti lety. V tuto chvíli budu poslouchat pouze své tělo. Nemám žádný časový rozvrh. Celé léto jsem se na ledě pořádně připravovat nemohl. Budu si muset své místo vybojovat znovu, ale já pevně věřím, že to dokážu,“ říká Bäckström.

Rozhodně jej mrzí, že nemůže trénovat naplno se svými spoluhráči. V tuto chvíli ale vyhlíží lepší zítřky. „Na ledě jsem ještě nebyl. Mrzí mě to, protože s kluky chci být co nejvíce, ale teď postupuji krůček po krůčku. Je to čím dál lepší. Zároveň ale musím říct, že rozhodně nechci nic uspěchat. Až budu moct, tak začnu. Pokusím se znovu vrátit do výborné formy,“ hlásí odhodlaně.

Bäckström ve Washingtonu odehrál celou svou zámořskou kariéru. Poprvé za něj nastoupil v sezoně 2007/2008, kdy si dokázal připsat 69 kanadských bodů. O dva roky později dokonce překonal magickou hranici sta bodů, na což zatím nenavázal. Vloni si v základní části držel téměř bod na zápas, celkově si jich připočetl 53 v pětapadesáti duelech. Stal se nejproduktivnějším hráčem Capitals.

Ve Washingtonu by rád strávil i zbytek své hokejové kariéry. V hlavním městě Spojených států amerických má momentálně podepsanou smlouvu do léta 2025 za 9,2 milionu dolarů ročně.

Vítěz Stanley Cupu, majitel stříbrné olympijské medaile a dvojnásobný světový šampion má před sebou velkou výzvu. Jen olympijské zlato jej totiž dělí od toho, aby se stal historicky desátým švédským hokejistou v Triple Gold Clubu, který zahrnuje vítěze tří nejprestižnějších hokejových trofejí. Proto je vysoce pravděpodobné, že by únorovou letenku do Pekingu jen tak neodmítl.

V elitní hokejové smetánce najdeme 29 jmen. Ze Švédů tam jsou Tomas Jonsson, Mats Näslund, Hakan Loob, Peter Forsberg, Nicklas Lidström, Fredrik Modin, Niklas Kronwall, Mikael Samuelsson a Henrik Zetterberg.

„O olympiádě v tuto chvíli moc nepřemýšlím. Samozřejmě vím, že díky účasti hráčů z NHL se bude jednat o výjimečný turnaj. Doufám, že se tedy brzy vrátím do plánovaného zápřahu, a že si místenku na olympiádě nakonec vybojuji,“ dodává Bäckström.

