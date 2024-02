Vancouver tentokrát míří do Washingtonu, St. Louis vyzve St. Louis!

V noci z neděle na pondělí se v NHL hrát nebude. Na programu sice budou dvě utkání, ale ty se odehrají pro evropské fanoušky ve velmi příznivých časech. Krátce po 19:00 padne úvodní buly v Montrealu, který přivítá St. Louis. O třicet minut později začne klání mezi Washingtonem a Vancouverem.

Montreal pod vedením trenéra Martina St. Louise střídá v posledních dnech výhry a porážky. O 24 hodin dříve sice sehrál se silným Dallasem vyrovnanou partii, jenže soupeři podlehl 2:3. Tentokrát se St. Louis těší na utkání se St. Louis Blues. Hosté zřejmě budou bojovat až do konce základní části o postup do play-off. Do partie v Kanadě jdou s bilancí šesti výher z uplynulých sedmi vystoupení.

Washington v sobotu večer překvapil vítězstvím 3:0 na ledě Bostonu. Tentokrát se Capitals vrací na domácí kluziště, kde přivítají nejlepší tým Západní konference z Vancouveru. Kosatky se budou muset ve dvou zápasech obejít bez obránce Nikity Zadorova, který za faul na detroitského Raymonda obdržel trest na dvě utkání.

