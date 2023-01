Vancouver údajně ladí detaily s novým trenérem, Boudreau se na tiskovce rozplakal

Mise Bruce Boudreaua ve Vancouveru se zdá být u konce a zkušený osmašedesátiletý kanadský kouč odpočítává na střídačce Canucks své poslední dny. Vedení Vancouveru totiž údajně už jen ladí detaily s novým trenérem, kterým by se měl stát Rick Tocchet. Není tedy otázkou, zda dojde ke změně na pozici hlavního trenéra Kosatek, ale správná otázka zní, kdy k tomu dojde?

Když Boudreau přicházel na střídačku Vancouveru v prosinci 2021, měl velmi pozitivní vliv na hru svých svěřenců. V minulé sezoně řídil tento tým v 57 zápasech, dokázal vydolovat 32 výher a vytáhl Canucks na páté místo Pacifické divize. Ač se s Vancouverem nedostal do play-off, vedení celé organizace s nadějemi vzhlíželo k ročníku 2022/23, v němž se měl kanadský celek konečně vrátit do play-off (nepočítaje sezonu 2019/20, která byla přerušena kvůli covidu a play-off si tehdy díky předkolu zahrálo více týmů).

Jenže celý tým zasáhla ledová sprcha. V probíhající sezoně se Vancouveru nedaří tak, jak se očekávalo. Momentálně se nachází až na dvanáctém místě Západní konference se ztrátou 12 bodů na vysněnou první osmičku. Očekávaným oporám (s výjimkou Eliase Petterssona a Bo Horvata) se nedaří naplnit svůj potenciál, defenziva týmu hoří a patří k nejhorším v lize, a na to se přímo vážou i hodně špatná čísla brankářů Spencera Martina s Thatcherem Demkem. Vlastně nejlepším gólmanem je Collin Delia, ten třetí do party, který pendluje mezi hlavním týmem a farmou.

Není tedy divu, že vedení týmu v čele s prezidentem hokejových operací Jimem Rutherfordem a generálním manažerem Patrikem Allvinem, začalo hledat řešení. Kromě toho, že v ohrožení jsou někteří hokejisté, kteří nenaplňují důvěru do nich vloženou (jak jsme informovali dříve), začalo se intenzivně jednat o změně na pozici hlavního trenéra týmu.

Začalo se hovořit zejména o příchodu Ricka Toccheta. V jaké fázi však byly námluvy s trenérem, který v NHL odehrál přes 1000 zápasů a jako hlavní kouč vedl Tampu a Arizonu, však nebylo zřejmé. Světlo do této situace paradoxně a trochu netradičně přinesl sám Tocchet.

Osmapadesátiletý kouč momentálně spolupracuje se stanicí TNT a ve vysílání uvedl, že kontrakt sice ještě podepsaný nemá, ale připustil, že mluvil s Jimem Rutherfordem. Ač údajně nemůže potvrdit, jestli byl (nebo bude) najatý, zámořská média už začala mít celou věc za hotovou. V podstatě to vypadá, že Canucks vyčkávají, až Tocchetovi vyprší smlouva s TNT, než oficiálně oznámí jeho příchod. Podle informací přitom zbývá už jen doladit detaily, přičemž se očekává, že si Tocchet do Vancouveru přivede i pár spolupracovníků na pozice asistentů trenéra či další posty na střídačce týmu.

Pokud jde o námluvy s Tocchetem, Rutherford nepopřel, že s tímto koučem hovořil. Zároveň ale poznamenal, že Canucks jsou v kontaktu s více lidmi, ale pro tuto chvíli je stále trenérem týmu Boudreau.

Pokud je skutečně pravda, že se ladí už jen detaily dohody mezi Tocchetem a Vancouverem, odpočítává Bruce Boudreau na střídačce týmu své poslední dny i zápasy. Že pod sebou už nemá ani rozkývanou židli, ale doslova propast, ví i sám Boudreau. Ten samozřejmě o spekulacích ohledně jeho náhrady moc dobře ví a ve svém posledním prohlášení nedokázal udržet nervy na uzdě.

„Byl bych blázen, kdybych řekl, že nevím, co se děje,“ řekl v pátek před zápasem proti Coloradu (Vancouver prohrál 1:4). „Ale... člověk přijde do práce a uvědomí si, jak je hokej krásnou hrou a jak ji miluje,“ poznamenal s tím, že se tím nenechává ovlivnit. Živnou půdou pro spekulace ohledně jeho odchodu od Canucks ovšem bylo i to, že v pátek nebyl s týmem během ranního tréninku.

„Volala mi manželka a ptala se, jestli je všechno v pořádku a proč nejsem s týmem na ledě. Řekl jsem jí, že jsem pořád tady, jen nechodím úplně vždycky na led,“ pokusil se zavtipkovat. Když ale padla otázka, co pro něj znamená být trenérem v lize, Boudreau se zarazil a rychle sektání s novináři ukončil. „O tom budu mluvit jindy,“ roztřásl se mu hlas a v očích se mu objevily slzy.

Přístup vedení Vancouveru se v poslední době stal terčem ostré kritiky fanoušků organizace, kteří upozorňují na to, že situace se stává ošklivou a je extrémně špatně zvládnuta. Podle názoru, který se často opakuje, by se měli zástupci Canucks rozhodnout, co vlastně hodlají učinit. Pokud se totiž hledá náhrada za Boudreaua a vedení je rozhodnuto jej vyměnit, bylo by rozumnější, kdyby byl trenér propuštěn a byla za něj dočasně na střídačku postavena náhrada z řad zaměstnanců týmu. Momentální dění se totiž stává neuctivým, zejména vůči osmašedesátiletému Kanaďanovi.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+