Vejmelka exkluzivně o Eliášovi, (ne)trejdu i MS: Jisté místo? Ne!

Svou minulou úspěšnou sezonu v Arizoně dokázal zopakovat a teď zase vyhlíží světový šampionát. 26letý brankář Karel Vejmelka, který má v NHL pozici jedničky, už doletěl do Česka a v pátek se připojí k národnímu týmu. V exkluzivním rozhovoru pro hokej.cz mluvil o své sezoně, Patriku Eliášovi, spekulacích o trejdu i vyhlídkách na další dny.

Do Česka přiletěl ve středu dopoledne.

V Londýně sice nestihl přestup, ale jinak ho komplikace nepotkaly.

„Jak se cítím? Teď trošku unaveně,“ usmívá se loňský bronzový medailista z mistrovství světa.

„Po příletu nějaký jet lag je, ale mám den volna, abych se z toho dostal. Není to tak hrozný,“ ujišťuje třebíčský odchovanec po telefonu.

Dbáte teď asi hlavně na spánek, že?

To je teď to nejdůležitější – nabrat zase nějakou energii a vidět část rodiny a nejbližší, než se půjde zase do práce. (usmívá se) Momentálně jsem v Třebíči (rozhovor vznikal ve čtvrtek po obědě – pozn. red.), ale byl jsem už také v Brně, takže furt přejíždím.

Je podle vás šance, že v sobotu budete chytat proti Rakousku?

Popravdě sám nevím. S trenéry jsem to ještě neřešil, sám jsem zvědavý, jak se rozhodnou…

Jak důležité pro vás bude odchytat si zase zápas? Naposledy jste nastoupil 13. dubna proti Vancouveru.

No, už to je kolem dvou týdnů. Vždy je důležité si pak něco odchytat po takovém příletu a nabrat zase jistotu v bráně. V Evropě je navíc jiné kluziště, to je další aspekt, který je jiný. Vyzkoušel jsem si to loni a zvykl jsem si docela rychle. Obavy z toho tedy nemám.

České hokejové hry se letos konají v Brně, kde to moc dobře znáte. Těšíte se, že?

Je to další plus pro mě, že prostředí znám velmi dobře. Mám na to krásné vzpomínky. Rozhodně to bude trošku speciální pro mě a těším se, až si budu moct stoupnout na led – uvidím arénu – a vybaví se mi všechny ty vzpomínky. Tam je atmosféra opravdu výjimečná a každý, kdo ji zažije, to chce prožívat znovu. Vždy mi běhá mráz po zádech. Snad bude vyprodáno a fanoušci si to užijí. Věřím, že Brno se bude moct zase dívat na dobrý český hokej.

K reprezentaci se ještě dostaneme. Jak jste spokojen se sezonou v Arizoně? Odchytal jste 50 utkání, opět jste měl pevnou pozici.

Pro mě to byl jeden z cílů, abych měl ze zápasového vytížení podobnou sezonu jako loni. To se splnilo. S vytížením jsem spokojený. Ke konci sezony jsem už tolik nechytal i vzhledem k tomu, že další dva brankáři bojovali o další smlouvu. Možná by těch zápasů bylo ještě víc, ale i tak si nemůžu stěžovat. Jsem za to rád, že mám tolik prostoru.

Z týmového hlediska panuje také spokojenost? Získali jste 70 bodů, předchozí sezonu jste jich měli jen 57…

Tohle je velké pozitivum, asi to největší z celé sezony. Byli jsme konkurenceschopní. Sezona probíhala i nad očekávání – hlavně v první polovině. Hodně týmů i novinářů jsme překvapili tím, jak jsme hráli. Byli jsme spokojeni. Bylo tam rapidní zlepšení. Odvíjelo se to od poskládání týmu – ten byl o dost mladší – měli jsme více energie a hráli jsme útočnější hokej než dříve. I branek jsme dávali poměrně dost. Věřím, že do budoucna máme na čem stavět.

I psychicky je pro brankáře lepší, když se týmu více daří a víte, že můžete potrápit kohokoliv.

Je to tak. Bylo pozitivní, že jsme hráli vyrovnané zápasy i s Bostonem nebo Torontem. S nejlepšími kluby. Dokazovali jsme to ve více utkáních. Nebyla to náhoda. Každý věděl, co má dělat. Některé zápasy se sice nepovedly, ale některé byly extrémně dobré. Celkově je 70 bodů slušný výsledek – před sezonou byly prognózy takové, že budeme na chvostu tabulky. To se vůbec nepotvrdilo. Nechci říkat, že to je úspěch, ale zklamání to rozhodně není.

V sezoně se hodně mluvilo v zámoří o vašem možném trejdu. Vy jste už dříve uvedl, že se k vám nedostalo nic konkrétního. Byly tedy spekulace přehnané?

No, kolikrát jo. Já jsem takové otázky dostával od médií furt. Sám jsem o tom ani nevěděl, kdyby se mě na to novináři neptali. Od agenta jsem měl nějaké zprávy, že by k něčemu mohlo dojít, ale na stole vůbec nic nebylo. Ani se neřešila konkrétnější nabídka, takže jsem byl jen připravený na to, že se něco může stát. Nic ale nebylo v takové fázi, aby se něco stalo. Všichni ostatní to asi řešili více než já samotný. (směje se)

Takže nebyl problém to vypustit z hlavy?

Určitě nebyl. Nemůžete se zabývat něčím, co sami neovlivníte. Byl jsem nachystaný na všechny varianty, věděl jsem, že se to stát může, ale říkal jsem si, že když budu moct zůstat, tak to bude také příjemné. Zdejší prostředí už znám – měli jsme skvělou partu. Opouštělo by se mi to těžko. Trejdy k hokeji ale patří…

Na jednu stranu – jak se o tom mluvilo – je to docenění vaší práce. Nemyslíte?

Jo, příjemný to je slyšet, když těch týmů je více. Máte pocit, že děláte něco dobře. Ale více jsem to neřešil, ani jsem se nezajímal o konkrétní týmy. Další den to mohlo být zase jinak. Já potřeboval mít čistou hlavu, abych mohl odvádět stoprocentní výkon na ledě. Kdybych se podobnými věcmi zaobíral, mohlo by mě to ovlivnit. Neřešil jsem to a jen čekal.

Trochu odbočíme. Jaký největší zážitek jste ze sezony měl?

Když jsme měli trip společně pro táty. Každý mohl pozvat svého otce a mohli s námi letět na zápasy. To byl pro mě suprový zážitek. Chtěl jsem si to jednou prožít… Loni ta možnost nebyla. Jsem rád, že to táta mohl vidět zblízka, protože sám hokejem žije – trénuje. Mohl to nasát z jiné strany a vidět, jak to funguje na nejvyšší úrovni. Pak mě utkvěly v hlavě povedené zápasy proti Bostonu nebo Torontu.

A co setkání před zápasem s Devils s Patrikem Eliášem, který je také rodákem z Třebíče? Stihli jste si popovídat?

Jo, bavili jsme se kolem hokeje, jak se daří na jedné nebo druhé straně. Pak jsme probrali i osobnější věci. My se známe poměrně dobře. I můj táta a rodina ho zná. Bavili jsme se relativně dlouho, on tam měl samozřejmě i své povinnosti kolem týmu. Bylo super, že jsme se potkali. Poprvé jsme se setkali přímo v zámoří.

Od vašeho mládí si ho vybavujete?

Jo, matně si pamatuju, když dovezl Stanley Cup do Třebíče. Tam jsem ho potkal poprvé. Táta mi i řekl, kdo to je. Já ho pak začal později vnímat v NHL a začal jsem ho sledovat jako další kluky z Třebíče. Byla to taková nostalgie.

Tehdy to byla velká sláva ve vašem městě, náměstí prý bylo naprosto plné.

Ano, co si tak vzpomínám, tak náměstí bylo úplně narvané. Pro fanoušky to byl velký svátek a každý si na to tady podle mě vzpomene. Také vím, že na zimáku jsme se mohli s ním se třídou vyfotit, tu fotku někde doma mám.

Karle, byl jste někdy v Rize?

Popravdě? Nikdy…

Takže se těšíte na nové prostředí? Mířím k mistrovství světa, kde budete obhajovat bronz.

Já k tomu přistupuju tak, že místo na mistrovství nemám jisté. Pořád mě čeká pár zápasů v přípravě a musím dokazovat nějakou kvalitu. To, že se povedl úspěch minulý rok, mi nezaručuje další účast.

Kdyby to ovšem vyšlo…

Pokud bych jel, tak Riga je prý krásné město. Je tam toho spousta k vidění a byla by to další destinace na poznávání. To by bylo super. Každý tam ale pojede hrát hokej a udělat další úspěch, abychom se mohli radovat jako loni.

Pokud budete na MS, potkáte se tam s vaším koučem z Arizony. André Tourigny je i hlavním trenérem Kanady pro tento šampionát.

My jsme se tam potkali už loni, to byl jako jejich asistent. Na chodbě jsme prohodili pár vět. Každý má jinačí program a není prostor se dlouho vybavovat. On je dost uzavřený a bude to brát jako velkou rivalitu. Asi se mu nebude chtít nějak extra vybavovat. (směje se) On je tak kvalitní trenér, že i Kanada si ho zvolila na tohle mistrovství. Bude to další motivace pro nás i pro mě, abychom je porazili.

Jak byste ho popsal více?

Je hodně specifický – vyžaduje poměrně striktní systém. Věří tomu, co funguje. Chce po hráčích stoprocentní výkon, každý má svou roli jasně danou. Je relativně přísný trenér. Zvláště s mladšími kluky pracuje dobře, naopak starším dává více volnosti. Dokáže to rozlišovat. To je podle mě zásadní zrovna u něj. Kanada bude mít mladý tým a systém bude asi podobný jako u nás v Arizoně.

S Kanadou vás čeká poslední zápas ve skupině…

Jo? Já popravdě ani nevím. (směje se) Až takhle daleko moje myšlenky nemíří.

Teď směřují asi spíše na spánek, že?

Ne, já se snažím najet na režim – chodit spát zavčas a ráno zase vstávat. (usmívá se) Přes odpoledne se snažím něco dělat, abych si co nejrychleji navykl na nový režim.

