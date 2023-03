Velebený Vrána! Náčelník na něj sází, tak chytil šanci za pačesy a rozhoduje zápasy

Začátek prodloužení, hra třech proti tří. Chvíle, kdy trenéři posílají na led to nejlepší, co mají. Craig Berube, někdejší obávaný bijec a dnes respektovaný kouč St. Louis Blues, ukázal na Jakuba Vránu. Po 21 sekundách bylo po všem, Vrána dal osmý gól ve svém dvanáctém startu za Bluesmany, a ukončil divokou přestřelku v Enterpise Center. "Cenil jsem si toho, že mě tam trenér dal. Snažil jsem se tu příležitost chytit za pačesy," prohodil pak znovuzrozený kanonýr.

St. Louis vyšel na sedmé kolo draftu.

Tak zoufale se chtěli v Detroitu Vrány zbavit, tak výrazná persona non grata se z letňanského odchovance stala.

"Co to ten Yzerman provedl?" ptají se teď fanoušci Red Wings, když vidí, jak rychlonohé křídlo na nové adrese ukazuje svůj prvotřídní cit pro koncovku. V zakončení je Vrána světová extratřída, lépe to umí podle analytiků pouhé jediné procento hráčů v NHL.

Co na tom, že nikdy nevyhraje Selkeho trofej, v St. Louis se pro tuto chvíli rozhodli využívat především jeho dominantních kvalit. A tak Berube neváhal a poslal Vránu hned na startu prodloužení na led.

Dejte mi puk a já pohnu skóre.



"Je rychlý, má šikovné ruce. Taková herní situace je pro Jakuba zkrátka příhodná," vysvětloval to posléze na tiskové konferenci, spokojený po triumfu nad Vancouverem.

Vrána se stal první hvězdou večera, dvakrát skóroval, byl ho proti Kosatkám plný led.

"Od Braydena to byla fantastická akce. Poslal mi kotouč přesně ve chvíli, kdy jsem se otáčel, a mně už jen stačilo vystřelit," vyzdvihl Schennovy manévry v útočném pásmu a následnou přihrávku.

Vrána cítí trenérovu důvěru, Berube si pochvaluje, jak ji sedmadvacetiletý Čech splácí.



"Hrál dnes velmi dobře, postupně zapadá do našeho systému, s každým odehraným zápasem je lepší," shrnul stříbrovlasý muž přezdívaný "Náčelník" své dojmy.

Báječný rozlet Jakuba Vrány.



Nehraje žádné trudné blues, ale fajnový swing. Osm tref v tuctu zápasů, už druhá vítězná.



Ví, že Vrána může být tuze důležitou postavou při probíhající přestavbě. Ta má stát na rychlosti, což je samozřejmě jedna z klíčových předností vítěze Stanley Cupu z roku 2018. Všichni navíc vědí, že nemá smlouvu jen do konce sezony.

Naopak, je podepsaný za 5,25 milionu dolarů až do roku 2024, za ty peníze může být neskutečně efektivní. A právě ročník 2023/24 bude pro Vránu zlomový.

Zapůsobil, ale pověstný chléb se teprve bude lámat. Přání hokejového národa, vyřčeno s klasikem, zní jasně: Vyděržaj, pioněr!

