Ví, jak se cítí! Aspoň si vyzkouší něco jiného, říká St. Louis o Stamkosovi

Kdo jiný by o tom měl mluvit, chtělo by se říct. Martin St. Louis ví z vlastní zkušenosti, co Steven Stamkos cítil, když se loučil s Tampou Bay. St. Louis zažil přesně to, co před více než deseti lety, když ho Lightning v březnu 2014 během jeho 13. sezony v Tampě Bay vyměnili do New York Rangers.

„Je těžké odcházet,“ řekl St. Louis. „Nebudu se zabývat tím, jak se všechno stalo. Je těžké odejít, ale nemyslím si, že je to tak špatné… Stammer prostě odešel a zažije něco jiného. Je hezké zůstat na stejném místě tak dlouho, což se mu poštěstilo. Myslím, že až se za svou kariérou ohlédne, tak bude rád, že zažil něco jiného.“

Stamkos podepsal s Predators smlouvu, jež mu v Tampě Bay nebyla nabídnuta. Skončilo tak jeho šestnáct sezon v dresu Lightning, které začaly tím, že se v roce 2008 stal jedničkou draftu, a skončily desetiletým působením ve funkci kapitána, kterou převzal po St. Louisovi, když byl vyměněn do Rangers.

Ten uvedl, že se Stamkosem už mluvil od momentu, kdy podepsal smlouvu s Predators. Zprostředkoval mu své zkušenosti a pocity z výměny do Rangers.

„Určitě to bylo jiné, ale v té době velmi emotivní,“ popisoval St. Louis. „Je tam změn. Jeho děti jsou o něco mladší, než byly v té době moje, ale i tak přichází spousta změn a nejistot. Ale když se ohlédnu za svou kariérou, opět jsem šel do opravdu dobré situace, do opravdu dobrého týmu v New Yorku. Neuspěli jsme, ale měli jsme tým, který mohl vyhrát dva poháry. Jen se to nepodařilo. Jde do týmu, který bude v mixu. Řekl jsem mu, že když se ohlédnu za svými zkušenostmi, jsem rád, že jsem udělal to, co jsem udělal.“

Rozdíl je samozřejmě v tom, jak z Lightning odešli. St. Louis požádal Tampu Bay o výměnu a řekl si o přesun do New Yorku tím, že zrušil svou no-trade klauzuli

Stamkos se chtěl do Lightning vrátit a před minulou sezonou vyjádřil nespokojenost s tím, že se nic neudělalo ohledně nové smlouvy. Do konce června měl naději, ale řekl, že má pocit, že dělá příliš mnoho ústupků.

