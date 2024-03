VIDEO: Koleno na koleno, bolestivý střet kapitánů! Hischiera mstil Meier

Souboje mezi newyorskými Ostrovany a Ďábly z New Jersey bývají tradičně vyhrocené. Nejde jen o divizní rivaly, vypjaté bitvy mají punc derby, vždyť arény od sebe dělí jen 60 kilometrů. Dusnou atmosféru notně přiživil fakt, že v sázce byly klíčové body v boji o postup do play-off. Anders Lee, kapitán Isles, veškerou tu tíhu neustál a uchýlil se k ostudnému zákroku.

“Dřív než to okomentuji, chci se na tu situaci podívat pod drobnohledem. Hezky pěkně snímek po snímku. Pak k tomu budu moci něco říct.”

Kouč Patrick Roy se zdráhal připustit, že Lee to ke konci druhé třetiny přehnal. A že zcela záměrně nechal Nicu Hischierovi v cestě koleno. Takový manévr je jednoduše nemyslitelné a nepřijatelné. A může vést k dlouhodobým následkům, ostatně Tomáš Hertl o tom ví své.

Leeho muselo sžírat, že Islanders tečou ve veledůležitém mači 0:3. Že po sérii šesti porážek za sebou nejspíš zůstane jen u jedné výhry, načež opět poputuje se svou partou do kabiny se svěšenou hlavou.

Lee hit on Hischier. Knee on knee. pic.twitter.com/HJQUm9Mfo9 — Rob Taub (@RTaub_) March 24, 2024

Že šlo o nešťastný incident? Náhodu? To je naivní představa. Lee měl spoustu času nohu stáhnout. A zámořské weby mu zákrok unisono vyčítají. Píšou o ošklivém faulu, New York Post zmiňuje jako reálnou možnost udělení suspendace.

Americký fovard dosud nikdy stopku nedostal, byl jen jednou pokutován a to v roce 2014 za úder loktem do hlavy Carla Gunnarssona.

Tentokrát může svůj tým oslabit v tu nejméně vhodnou dobu. Ve chvíli, kdy potřebují být Ostrované v co nejsilnější sestavě, aby se ještě pokusili protlačit do elitní osmičky. To je zkrátka od kapitána naprostý přešlap.

Lee může děkovat hokejovým nebesům, že Hischiera nezranil (na třetí třetinu se lídr Devils vrátil do hry), a že tak má polehčující okolnost.

Lee fights Meier after throwing a questionable hit on Hischier. Water is wet. pic.twitter.com/mP9wkSZPVe — Rob Taub (@RTaub_) March 24, 2024

“Ten hit se mi vůbec nelíbil, byla to špinavost,” komentoval Leeho počínání Timo Meier. Švýcarský šutér si zaslouží respekt za pohotovou reakci, bez váhání zahodil rukavice a svého krajana Hischiera se zastal. Jasně, není to žádný ranař, ale i snaha se počítá.

Pro tým to byl ten pravý impuls. Zato v šatně poražených muselo být neveselo. Mimochodem, Lee po zápase zbaběle mlčel. S novináři se nebavil, vše nechal bez komentáře. Ani to není hodno céčka na prsou...

