Vrcholí bitva o nejlepší tým Západu, Svozil se těší na velkou premiéru

Do konce základní části zbývají poslední dva hrací dny. V tom předposledním se rozhodne o vítězi Západní konference, přičemž v nejlepší pozici jsou Golden Knights z Vegas. První utkání v NHL čeká Stanislava Svozila, jeho Columbus doma přivítá jistě nepostupující Pittsburgh.

Definitivně se rozhodne o vítězi Západní konferenci. V nejlepší pozici se nachází hokejisté Vegas, kteří disponují dvoubodovým náskokem na Edmonton a poslední utkání odehrají v Seattlu, ten doma dva dny zpět porazili 4:1. Olejáři zaútočí na devátou výhru v řadě proti San Jose, zároveň však musí doufat v zaváhání Golden Knights. Ve hře o prvenství zůstává i Colorado, úřadující mistr potřebuje zvládnout oba zbývající zápasy, v tom prvním doma přivítají v Západní konferenci poslední postupující Winnipeg.

Debut v nejlepší lize světa si odškrtne dvacetiletý český obránce Stanislav Svozil. Pozvánku do kádru Blue Jackets si vysloužil skvělými výkony v juniorské lize v dresu Regina Pats, za ty si vysloužil cenu pro nejlepšího obránce sezóny západní divize. Columbus čeká utkání proti Pittsburghu, Tučňáci z důvodu výhry Islanders nad Canadiens ztratili poslední naděje na postup do play-off.

S klidnou hlavou mohou hrát na Floridě. Panteři dlouho byli součástí bitvy s Isles a Penguins, nakonec ve svůj prospěch rozhodli získaným bodem proti Torontu. Základní část uzavřou proti Carolině, přičemž Hurikáni na Východě odráží atak třetího New Jersey, Ďáblové v nepostupujícím Washingtonu budou plnit roli favorita.

V akci uvidíme i nejlepší tým soutěže, Boston. Medvědi mohou posunout rekord na milník 135 bodů a síly změří s Montrealem, předposledním týmem Východní konference, jenž ve včerejším utkání prohrál s newyorskými Islanders.

Souboj o páté místo svádí Los Angeles s Minnesotou. Oba celky mají na kontě 102 bodů, přičemž lepším procentem vítězství disponují Králové, ti v posledním utkání základní části zajíždí do Anaheimu, hráči Wild zkusí vyloupit arénu Nashvillu.

Přední pozice Západu okupuje Dallas, nejlépe může být druhý, nejhůře čtvrtý. Od Hvězd se v domácím klání proti St. Louis očekává dvoubodový zisk, Bluesmany čeká hájení jedenácté příčky před Vancouverem, Kosatky ukončí sezónu zápasem v Arizoně.

Ottawa může přeskočit ve Východní konferenci Buffalo na desáté pozici, ale potřebuje zvítězit po základní hrací době. Newyorští Rangers mohou v přímém souboji bodově dotáhnout Toronto, je ale jisté, že na čtvrté místo neposkočí.

Loňský finalista půjde do play-off z šestého místa Východní konference, nicméně Tampa určitě má proti Detroitu o co hrát, s pěti porážkami v řadě by se do vyřazovací části nevstupovalo úplně nejlépe. Uvidíme i souboj dvou celků ze spodku tabulky, vzájemným střetnutím skončí letošní ročník pro Chicago s Philadelphií.

