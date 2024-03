Vyhrát Raketu bez trefy do prázdné? Matthews sahá po unikátním počinu

57. To je po čerstvém měření sil s Alexem Ovečkinem gólový účet Austona Matthewse v aktuální sezoně. A také počet puků, které dopravil do opuštěné klece ruský kanonýr během své kariéry. V tomto ohledu za ním hvězdný Američan výrazně zaostává. Pálit do prázdné totiž (zatím) nepotřebuje.

I tento ročník jasně potvrzuje, že Matthews na zásahy, na které se kdekdo dívá skrz prsty, jednoduše nesází.

Vždyť za své dosavadní působení v NHL skóroval při soupeřově hře bez brankáře jen osmkrát! Pouze dvakrát pak zažil sezonu s vice než jedním “empty netterem”

Neberte to jako opozici vůči Ovečkinovi, Matthews je v tomto ohledu v 21. století zcela výjimečný.

Vždyť je také jedním ze dvou plejerů, kteří vyhráli Richardovu trofej bez gólu do prázdné. Povedlo se mu to před třemi lety, kdy si vystřílel premiérovou Raketu díky 41 brankám.

Stejnou bilanci (byť za podstatně vice zápasů) měl v ročníku 2003/04 také Rick Nash. Ano, druhý z hráčů, co ovládl tabulku snajprů bez “empty netteru”. I když ovládli… Nash se dělil o triumf s Iljou Kovalčukem a Jaromem Iginlou.

Tentokrát je Matthews už na 57 trefách, přičemž ani jednou si nepomohl zásahem mezi opuštěné tři tyče. V tomto tisíciletí nenajdete lepší výkon.

Jiný obrázek nabízí pohled do starších dějin, možná vás zaujme.

Matthews je v celé historii aktuálně třináctý, na lídra ztrácí 29 zásahů. Modří už vědí, že na čele žebříčku je Matthewsův krajan Brett Hull.

Hullovi patří hned tři ze čtyř nejlepších výkonů, on skutečně nestřílel do klece, kterou nikdo nestrážil. Snad i proto, že vzhledem k laxnímu bránění v takových chvílích mnoho času neodehrál.

Na dostřel má Matthews Brettova tátu Bobbyho (58 branek z ročníku 1968-69), stejné numero dvakrát zapsal i Tim Kerr, otec basketbalového světoběžníka Garetta, co házel koše i za Ostravu, Kolín či Svitavy.

Co myslíte, prostřílí se Matthews ještě výš a jako první dvakrát vyhraje Raketu bez “empty netteru”, nebo do konce sezony přece jen gól do prázdné zapíše?

Share on Google+