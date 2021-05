Washington s Bostonem uzavřou Východní divizi. Winnipeg si může pojistit třetí místo

Úterní noc v zámořské NHL nabídne celkem dva zápasy. Poslední duel čeká celou Východní divizi, jíž uzavře souboj mezi Washingtonem a Bostonem. Pojistit si třetí místo v Severní divizi může Winnipeg, který na svém ledě přivítá Vancouver.

01:00 Washington Capitals - Boston Bruins

Washington, který má jistotu druhého místa ve Východní divizi, přivítá na svém ledě Boston, se kterým se střetne i v úvodním kole play-off. Tento souboj tak může naznačit, jak bude celá série vypadat, jelikož se bude jednat o nejčerstvější výchozí vzorek s ohledem na formy obou týmů.

Poslední vzájemný duel se totiž odehrál v polovině dubna (Boston vyhrál 6:3) a od té doby si oba celky prošly nejrůznějšími obdobími, byť v obou případech se jednalo o vcelku úspěšné chvíle, o čemž svědčí i poklidný postup do play-off.

Obrovskou smůlu si vybírá český útočník Ondřej Kaše, který se vrátil v noci na úterý do akce, ale nedohrál zápas proti Islanders a je vysoce nepravděpodobné, že by stihl zápas proti Washingtonu. Mimo hru by měl zůstat také Charlie Coyle.

Jak bude vypadat sestava Washingtonu je nejisté. Ze hry aktuálně jsou Ovečkin, Oshie, Carlson a Backstrom, u nichž existuje naděje, že se dostanou pro závěrečný zápas na led. Naopak Samsonov a Kuzněcov by se naopak k zápasu vydat vůbec neměli.

02:00 Winnipeg Jets - Vancouver Canucks

Winnipeg má dobrou příležitost zajistit si třetí místo v Severní divizi. Stačí mu k tomu získat dva body proti Vancouveru, což ale vzhledem k formě Jets nebude vůbec nic snadného. Na druhou stranu Vancouver také nehraje ideální hokej, a tak jsou šance na úspěch v tomto klání vesměs vyrovnané.

A to i s ohledem na výsledek posledního vzájemného střetnutí, ke kterému došlo v noci na úterý. Canucks v tomto klání porazili Jets 3:1 a trochu vylepšili vzájemnou bilanci s tímto soupeřem, se kterým v dosavadních osmi zápasech hned pětkrát prohráli.

Do utkání s nejvyšší pravděpodobností nezasáhnou na straně domácích brankář Connor Hellebuyck a ani obránci Tucker Poolman s Nealem Pionkem. Vancouver se nebude moci spolehnout na služby Brandona Suttera, Jake Virtanena, Antoina Roussela či Eliase Petterssona, který chybí už od března.

