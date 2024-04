Wennbergův perný přechod do New Yorku. Auto fuč, pes a dcera na krku, další na cestě

Uzávěrka přestupů Alexe Wennberga byla plná stresu. Měl sbaleno, věděl, že bude vyměněn. K tomu těhotná manželka. A za pár dnů oznámení, že jde do New Yorku, a to se psem a dvouletou holčičkou. A k tomu ukradené auto? Oficiální stránka ligy přináší zajímavý vhled na to, jak vypadá výměna z pohledu hráče.

Není čas ztrácet čas. Když jdete do nového týmu, víte, že vás potřebuje. Letíte hned. A to i v životní situaci, kterou měl Wennberg.

"Jak vidíte, v zákulisí se děje spousta věcí, které jsou stresující," řekl Wennberg. "Všechno se to vyřešilo a teď se tomu můžeme jen smát, ale občas se na sebe s manželkou podíváme a řekneme si, že to byla fakt fuška."

Wennbergovi se nyní dýchá lépe, čeká ho předposlední zápas potenciálně historické základní části sezóny pro Rangers. Stal se pevnou součástí týmu, je ideálním třetím centrem, kterého na Manhattanu hledali.

Rangers mohou v sobotu 54. výhrou v sezoně vyrovnat svůj rekord, pokud porazí Islanders. Mohou se také přiblížit k zajištění prvního místa v Metropolitní divizi a prvního místa ve Východní konferenci.

Wennberg si od výměny připsal v 17 zápasech pět bodů (jeden gól a čtyři asistence), jeho úkoly jsou ale jiné než kralovat produktivitě. Devětadvacetiletý hráč vynechal jeden zápas, 26. března, kvůli narození dcery Ivy. „Teď bychom nemohli být šťastnější,“ dodal.

Vše začalo tím, že Wennberg oznámil, že v Seattlu nepodepíše novou smlouvu. V létě chce na trh. "Poslali mi několik nabídek a já jsem nebyl připraven podepsat, chtěl jsem počkat do léta,“ potvrdil.

Věděl, že existuje možnost, že by mohl být vyměněn, a tak si s ženou začali balit dům. "Samozřejmě se rozhodli, že mě vymění, a nemám k tomu žádné připomínky," řekl Wennberg. "Chápu, že je v tom i obchodní stránka věci."

Bezprostředně poté, co se dozvěděl, že odchází do New Yorku, si Wennberg telefonoval s útočníkem Rangers Artěmijem Panarinem. Hráli spolu v Columbusu. Panarinovi a jeho ženě se navíc nedávno narodilo dítě, takže jim mohl doporučit lékaře.

Ten se domluvil, následoval přelet na východ a ubytování v hotelu. Krátce poté si tam našli bydlení, i když hrozí, že ho v červenci opustí.

A ukradené auto? "Auto jsem posílal ze Seattlu, protože jsem do něj zabalil všechny věci pro dítě," popisoval Wennberg. "Uplynulo několik dní a my jsme se ozvali společnosti s tím, že se nám řidič neozval, auto bylo nedohledatelné. Zapojili jsme do toho policii v New Yorku a ta toho chlapa našla v Indianě. Pokusil se auto ukrást. Auto bylo v důkazním materiálu na policejní stanici v Indianě. Trčelo tam několik dní, a to se všemi dětskými věcmi. Byla to noční můra."

Auto bylo Wennbergovi vráceno 24. března. Ivy se narodila o dva dny později. „Všechno ale nakonec vyšlo."

Vyjde i Stanley Cup?

