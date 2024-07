Wild hlásí klíčový podpis. Obránce Faber podepsal na osm let

Minnesota si mne ruce, Brock Faber podepsal v pondělí osmiletou smlouvu na 68 milionů dolarů. Smlouva, která začíná platit od sezony 2025/26, má průměrnou roční hodnotu 8,5 milionu dolarů.

Jednadvacetiletý obránce odehrál v minulé sezoně jako nováček všech 82 zápasů a připsal si 47 bodů (8 gólů, 39 asistencí). To vše při velmi velkém vytížení, odehrál průměrně 25 minut na zápas.

V hlasování o Calder Memorial Trophy skončil druhý za centrem Chicaga Blackhawks Connorem Bedardem.

Faberův bodový zisk byl nejvyšším počtem bodů obránce-nováčka v historii Wild a druhým v jejich historii mezi všemi hráči za Kirillem Kaprizovem (51 v ročníku 2020/21).

„Vždycky jsem se snažil být jen sám sebou,“ řekl Faber. „Peníze a smlouvy stranou, to nezmění to, kdo jsem, ani to, co je cílem, co je úkolem. A tím je samozřejmě vítězství. To je hlavní důvod, proč jsme na stejné vlně. To je opravdu jediná věc, na které mi záleží, a jediná věc, na které záleží klukům v kabině. Jsem vděčný, že můžeme udělat tento krok a já budu moci dál růst, učit se. Znovu opakuji, že není nikdo, kdo by chtěl hrát za Minnesotu Wild víc než já. Je to splněný sen.“

Faber, který pochází z Maple Grove v Minnesotě, byl před dvěma lety vyměněn z Los Angeles spolu s volbou v prvním kole draftu 2022 do Minnesoty za útočníka Kevina Fialu.

„Když sedíte v mém křesle, je nesmírně důležité určit, kdo bude podle vás součástí vašeho základu do budoucna,“ řekl generální manažer Wild Bill Guerin. „Je jasné, že Brock bude jedním z nich, a proto jsme ho chtěli podepsat. Jde o vítězství. Jde o to, abychom měli co největší šanci vyhrát Stanley Cup a mít své dobré mladé hráče. Pro nás to byla jasná věc.“

Share on Google+