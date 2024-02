ZÁZNAM: Jágrův dres byl vyvěšen pod strop arény Penguins!

Pouze tři čeští hokejisté měli do dnešního dne svůj dres pod stropem některé z arén - Dominik Hašek v Buffalu, Milan Hejduk v Coloradu a Patrik Eliáš v New Jersey. K těmto velkým jménům českého hokeje se přidalo to největší. Číslo 68 s jmenovkou Jágr visí pod střechou PPG Paints Arény, domácího stánku Pittsburghu Penguins.

