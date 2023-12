Zdravý Mrázek = dobrý Mrázek. Zapsal čisté konto i pochvalu od Bedarda

Na minulou sezonu Petr Mrázek možná raději zapomněl. Jeho zdravotní trable mu neumožnily naplno chytat, byl z toho protrápený ročník, ve kterém se ho dokonce Toronto zbavilo. V Chicagu se mu ale daří. Primárně proto, že je zdravý.

Výhra 1:0 prostě chutnala. Nejen proto, že Chicago nijak nezáří, ale bylo to poprvé od roku 2021, kdy si Petr Mrázek připsal čisté konto, dohromady bylo už 25. v kariéře, první v dresu Blackhawks.

Jednatřicetiletý brankář si připsal 37 zákroků a získal šestou výhru v 15 zápasech této sezony. To nezní extra dobře, ale Chicago tak nějak splňuje očekávání. Od začátku utkání vypadal Mrázek jistě a soustředěně, načež se konečně dočkal.

"V první třetině na nás vyjeli hned od začátku a dostali se tam k několika střelám, takže jsem se rozchytal a od té doby jsem se cítil dobře," řekl Mrázek.

Přestože měl v první čtvrtině sezony na kontě několik porážek, předváděl v zápasech velké zákroky, které pomohly udržet Blackhawks ve hře. V noci tomu proti Ducks nebylo jinak.

Hlavní trenér Luke Richardson brankáře pochválil obzvlášť za pomoc při oslabeních, která tým i díky českému brankáři zvládl. Vyzdvihl také způsob, jakým se Mrázek postaral o několik důležitých zákroků hned v úvodu.

"Byl skvělý hned na začátku, první střídání nám moc nevyšla, soupeř v nich byl lepší," přiznal Richardson. "Myslím, že jsme nestíhali bruslařsky. Ale vzadu byl Petr, který nám dodal půdu pod nohama."

S

H

U

T

O

U

T

????

Let's go Petr ‼️ pic.twitter.com/zVI9eJHeR0 — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) December 8, 2023

Pochvaly se někdejší gólman Toronta či Detroitu dočkal i od Connora Bedarda, který patří společně s Mrázkem ke světlým bodům dosavadní sezony.

"Chytá dobře celou sezonu," řekl Bedard. "V každém zápase je pro nás oporou. Máme v něj velkou důvěru, je neskutečný."

V minulé sezoně Mrázek vynechal spoustu zápasů poté, co na jejím začátku utrpěl zranění třísel. Co se týče současného ročníku, Mrázek chytá pravidelně a také pravidelně dobře, Ukazuje, že když je zdravý, jednoduše na to má.

"Zatím to pro mě je parádní sezona. Jsem zdravý a mohu dělat to, co mě baví," usmíval se Mrázek.

Share on Google+