Zpožďuje letadlo, motivuje sebe i ostatní. Nathan MacKinnon – jeden z největších profíků současného sportu

Jeho talent a schopnosti nezpochybňuje nikdo. Stanley Cup už má. Lukrativní smlouvu taky. Co mu pořád chybí, je velká individuální trofej. Jelikož Connor McDavid letos nevstoupil do sezóny nejlíp a vypadá to, že by mohl uvolnit trůn, otevřel se prostor. Právě Nathan MacKinnon by si vítězství v produktivitě nebo Hart Trophy obrovsky zasloužil.

„Právě teď je to nejlepší hokejista světa. O tom nemůže být sporu,“ řekl spoluhráč Cale Makar po MacKinnonově čtyřgólovém představení proti Washingtonu. Byl to jeho druhý čtyřgólový a druhý pětibodový zápas (4+1) ve 34 dnech. Pro představu: Jaromír Jágr si připsal čtyři trefy jednou. Slyšíte dobře. Jednou. A to hrál NHL 24 sezón.

Čistý hattrick, tři góly po sobě, je něco, co dokázal v Coloradu naposledy nynější prezident hokejových operací Joe Sakic v roce 2003 proti Columbusu. Stejného hráče překonal MacKinnon, také pokud jde o šňůru domácích zápasů s bodem. Sakic jich měl 23 v sezóně 2000-01. MacKinnon jich má už 25. Absolutní rekord drží Wayne Gretzky, který ve své první sezóně v Los Angeles potěšil město filmu 40 domácími zápasy s bodem v řadě.

Tričko si ale MacKinnon po překonání Sakica netahal. „Zas tak moc si to neužívám. Joe je legenda. Puky se mi právě teď odráží správným směrem,“ řekl skromně.

Těší se pověsti jednoho z největších profesionálů ve světovém sportu. Právě tak ho tituluje zámořský tisk. Zvíře, dravec, maniak, to je jen krátký výčet přezdívek, které mu okolí dává. Jeho pohyb po hřišti je mimo běžné dimenze. Rychlost přes 20 mil v hodině (32 km/h) dosáhl podle NHL Edge Data v téhle sezóně 437x. Druhý Brayden Point 286x. Přes 22 mil šel Nathan 69x, druhý Connor McDavid 38x.

Ke špičce NHL patří už několik let. Čtyřikrát byl v nejlepší pětce v hlasování o Hart Trophy. Pracovní morálku má excelentní. Jeho smysl pro disciplínu je takový, že po utkáních venku pravidelně zdržuje odlet celého mužstva.

„Má svojí pozápasovou rutinu, ať hrajeme doma nebo venku. Pomáhá mu to být připravený na další utkání. Někteří hráči ho následují. Vyvíjí na ně tlak, což nás posouvá. Zatímco jiné týmy jsou dvacet minut po zápase v autobuse a hodinu po něm v letadle, já kvůli němu sedím hodinu po utkání ještě u počítače. Místo v jednu v noci letíme třeba ve dvě,“ popisuje praxi Avs, aniž by to mělo znít vyčítavě, trenér Jared Bednar.

MacKinnon vs Kučerov

Průběžných 84 bodů po 49 zápasech je skvělý výkon, jde o jeden z nejlepších zápasových průměrů NHL v tomhle století. Na stejné úrovni se těsně za polovinou sezóny pohybovali jen Sidney Crosby, Connor McDavid a letošní soupeř Nikita Kučerov.

Právě Rus z Tampy drží jako jediný s Kanaďanem krok. „Ale za vedení po 48 zápasech se trofeje nedávají,“ řekl MacKinnon před pár dny, kdy aktuálnímu bodování dominoval.

Jeho přístup je ojedinělý. V osmadvaceti letech už dobře ví, co potřebuje. „Pohybuje se pořád na hraně. Dokonale si zažil to, co mu skutečně funguje. Začíná to veškerým chováním mimo led. V ničem nesleví,“ objasňuje Bednar.

Snoubí v sobě rychlost Connora McDavida a sílu Alexandra Ovečkina – míněno toho z před deseti let. Soupeři se od něj někdy doslova odrážejí. Nedávno se o tom přesvědčila i těžká váha Tom Wilson. Po srážce s MacKinnonem skončil na ledě na zádech.

„Ačkoli se zdá, že to ani není možné, jeho cvičení mimo led jdou nahoru každý rok,“ tvrdí spoluhráč Mikko Rantanen, jenž už v průběhu sezóny o MacKinnonovi řekl: „Patří na Mount Rushmore Avalanche vedle Joe Sakica a Petera Forsberga.“

MacKinnon stanovuje pro sebe i pro tým nové, zatraceně vysoké standardy. Pokud se jim ostatní nedokážou přiblížit, aspoň se o to snaží. Motivuje sebe, spoluhráče i trenéry. Zbývá jediné. Bylo by fajn vidět, jak si odnáší z udílení cen některou individuální trofej.

„Slyšel jsem diváky skandovat MVP. Nikdy jsem to nevyhrál. Fanoušci vám obvykle přejí, ale já se snažím nelétat v oblacích,“ řekl pokorně po utkání s Washingtonem.

Nezužujme to jen na přející diváky Colorada. V celé NHL se nyní asi nenajde fanoušek, který by MacKinnonovo právo na Hart Trophy zpochybňoval.

Když ne Connor McDavid, ať je to on!

